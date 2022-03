Pekelder Proatcafé duikt in de geschiedenis van de kartonindustrie

OUDE PEKELA – Drie keer is scheepsrecht, na twee keer uitstel bent u op dinsdag 22 maart welkom in het Pekelder Proatcafé Het onderwerp van de avond is: geschiedenis van de kartonindustrie in het noorden.



Piet Gruppelaar, o.a. directeur van kartonfabriek Ceres-Sparreboom, is uitgenodigd om een beeld te schetsen van de ontwikkelingen van de kartonindustrie in het noorden. Dat de Pekelder kartonfabrieken in zijn lezing een grote rol zullen spelen, mag duidelijk zijn. De bloei, maar ook de ontstane onrust in de zestiger jaren zullen in woord en beeld aan de orde komen.



De presentatie vindt plaats in de Binding en begint om half acht. Zaal open vanaf 7 uur.

De muziek wordt verzorgd door Bob Heidema en Sasja Velt, de laatste onder voorbehoud.

Graag tot ziens op 22 maart.

Commissie Pekelder Proatcafé