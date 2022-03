DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Haren

Vrijdagmiddag vond om 12.35 uur op de Süd-Nord-Straße in Haren een ongeval plaats. Een 21 jarige bestuurder van een Audi haalde tussen het viaduct over de A31 en de rotonde Wesuwe-Sieldung een VW en een tractor in. Precies op dat moment besloot ook de 29 bestuurster van de VW de tractor in te halen. Om een aanrijding te voorkomen week de bestuurder van de Audi uit en botste tegen de vangrail. Er raakte niemand gewond. De politie verzoekt de bestuurder van de tractor om contact op te nemen.

Meppen

Gisteravond werden brandweer en politie om 18.45 uur gealarmeerd voor een brand in een appartementencomplex aan de St.-Georg-Straße in Meppen. In de woonkamer van een bovenwoning was vermoedelijk door een kaars brand ontstaan. Er raakte niemand gewond. Het appartement is op dit moment onbewoonbaar. Over de hoogte van de schade is niets bekend.