Mobiliteits-gedeputeerde Gräper-Koolwijk tegen Klaas Pals: “die trein naar Stadskanaal gaat rijden in 2025”

STADSKANAAL – Gedeputeerde mevrouw drs. Fleur Gräper-Koolwijk, bracht afgelopen zaterdag een werkbezoek aan de “Verkiezingswinkel van D66-Stadskanaal”. De Knoalster Democraten hadden onder leiding van hun lijsttrekker, raadslid Klaas Pals, haar uitgenodigd om meer informatie te geven over de spoorlijn naar Stadskanaal. “Het is een technisch omvangrijk project, maar het geld is er. Die trein is in 2025 operationeel”.

Het was afgelopen zaterdag bijzonder boeiend en ook gezellig in de verkiezingswinkel van D66 aan het Europaplein in ‘t Knoal. De Mobiliteitsgedeputeerde was op bezoek. Ze werd vergezeld door de D66-fractievoorzitter in de Staten, Peter Gerrits. Onderwerp van gesprek was de voortgang van het project “Spoorlijn naar Stadskanaal”. Maar ook de Nedersaksenlijn (NSL) kwam aan bod. De NSL is het plan om de spoorlijn naar Stadskanaal vervolgens door te trekken via Musselkanaal en Ter Apel, naar o.a. Twente en Zwolle. Voorzitter van de stichting “Nedersaksenlijn”, Melle Mulder, besprak uitgebreid met de Gedeputeerde hoe Den Haag duidelijk moet worden gemaakt dat die lijn er óók moet komen. Gräper-Koolwijk is een fervent voorstander van deze plannen en meent dat dit een enorme winst zou zijn. En niet alleen voor Zuidoost Groningen. Ze licht toe dat ze gezamenlijk met haar politieke collegae in de provincie Drenthe (Coevorden) en Overijssel (Hardenberg) in Den Haag geen gelegenheid voorbij laat gaan om dit aan de orde te stellen. “De huidige verkiezingsprogramma’s van de D66’ers in die gemeenten pleiten ook allemaal voor de NSL. Wil je het nog mooier? Ook onze fractie in de Tweede Kamer ziet daarvan echt de voordelen. En dat zijn niet alleen de kwaliteiten van goed personen- en goederenvervoer. Ook de stevige stimulans voor de regionale economie en, niet te vergeten, het klimaat zijn belangrijk. Het gebied buiten de Randstad wordt steeds interessanter en aan uitbreiding van snelwegen voor auto’s zit op enig moment een maximum”.



Ook Pals en Gerrits zijn overtuigd van de grote voordelen van de spoorlijn naar Stadskanaal om die vervolgens door te trekken naar Twente én aansluiting met Zwolle. De beide politici zijn voorstander van het binnen D66 als politieke partij gezamenlijk optrekken richting het Ministerie. Gerrits: “Het is natuurlijk al prachtig dat er een provincie-overschrijdende Stichting Nedersaksenlijn is, maar hier zie je ook het voordeel van een landelijk werkende politieke partij. Op alle drie de bestuurlijke niveaus (gemeenten, provincies, rijk) binnen D66 staan de “neuzen” dezelfde kant op voor die NSL. Zoiets lukt je niet met een lokale partij”. Pals: “Als rechtgeaarde D66’er gun ik natuurlijk iedereen het zijne. Ik ben absoluut niet tegen, want ook de lokale partijen zijn democratie. Maar ik ben het met Peter Gerrits eens. Je verdunt de wijn daarmee wel erg veel en daardoor wordt je stem als gemeente Stadskanaal niet meer gehoord. Den Haag en de provinciale Staten vervagen”. Hij noemt als voorbeeld het bezoek van Gräper aan Stadskanaal. “Ik ken haar erg goed, heb natuurlijk haar eigen 06-nummer, bel haar en we stemmen de agenda’s op elkaar af. En Fleur komt op bezoek in Stadskanaal voor iets dat ons bezig houdt. Ze hoort en luistert naar ons. Zo doe je dat!”.

Ingezonden