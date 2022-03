DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Rhede

In de nacht van zondag op maandag is bij een kantoor aan de Ottostraße in Rhede ingebroken. Er werden diverse elektrische apparaten gestolen.

Haren

Tussen 18 februari en 4 maart is aan de Heinrichstraße in Haren een neuswiel van een ploeg gestolen. De schade wordt geschat op zo’n 1.000 euro.

Meppen

Vanmorgen is om half acht bij een aanrijding op de Kanalstraße in Meppen een zevenjarig meisje gewond geraakt. Het slachtoffertje reed op haar fiets in de richting van de Hasebrinkstraße. Zij werd aangereden door een nog onbekende fietser. Het kind kwam ten val en raakte lichtgewond. De fietser is doorgereden. De politie is naar hem op zoek.

Tussen 4 en 7 maart is uit een bedrijfsbus meerdere soorten meetapparatuur en gereedschap gestolen. De bus stond op dat moment aan de Zeissstraße in Meppen geparkeerd. De politie zoekt getuigen.

Sögel

Gistermiddag is om kwart over vijf bij een tankstation aan de Schlossallee in Sögel een 31 jarige man uit die plaats door het lint gegaan. Getuigen belden de politie. Agenten troffen de man aan, die met een metalen pijp rondzwaaide. Hij bleek onder invloed van verdovende middelen te verkeren. De politie heeft de aangehouden en de metalen pijp en een verpakte mobiele telefoon in beslag genomen.

Papenburg

Gisteravond is om kwart voor negen aan de Kapitän-Lammers-Straße in Papenburg een afvalcontainer in brand geraakt. Het vuur breidde zich uit naar de betimmering van een aangrenzend schuurtje en een papiercontainer. Over de hoogte van de schade is nog niets bekend.

Dörpen

Tussen 28 februari en 5 maart vond bij een schuur aan de Wittefehnstraße in Dörpen een inbraak plaats. Er werd diverse soorten tuingereedschap gestolen. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie van Papenburg.