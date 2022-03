Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 9 maart, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

NOG STEEDS ZONNIG | ZACHTER WEER OP KOMST

De wind is gisteravond sterk afgenomen en er is nu maar windkracht 2, maar door die zwakkere wind zal de temperatuur snel gaan stijgen. Vannacht heeft het nog 1 á 2 graden gevroren, maar vanmiddag wordt het 11 graden. De wind draait bij naar zuidoost tot zuid en wordt windkracht 2 tot 3.

En morgen is er nog veel zon, al komt er ook wel wat hoge bewolking voor. Vannacht daalt het naar 0 of -1 graad, de maximumtemperatuur voor morgenmiddag is maar liefst 13 of 14 graden. De wind is morgen matig uit het zuidoosten, windkracht 3.

Vrijdag wordt dat windkracht 4 tot 5 en dan is er meer bewolking, maar het is nog droog en ook dan is het vrij zacht met zo’n 13 graden. In het weekend is er kans op een bui maar veel valt er zeker niet, en af en toe is er nog wat zon. De maximumtemperaturen blijven in het weekend rond 13 graden hangen, de minimumtemperatuur liggen dan op 3 tot 5 graden boven nul.