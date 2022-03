Giezelbaargbloazers verzorgen gastles bij OBS “de Plaggenborg”

JIPSINGHUIZEN – De Giezelbaargbloazers hebben een gastles bij OBS “de Plaggenborg” verzorgd.

De maand maart is al een aantal jaren de maand waarin het Grunneger dialect de aandacht krijgt die het verdient. Al heel wat jaren horen we hierbij de kreet: “Meertmoand, Dialectmoand”. In deze maand is er ook altijd de “Grunneger weeke”, waarin er veel op gebied van het Groninger dialect georganiseerd wordt. Zo wordt er in de gemeente Westerwolde nog altijd de Grunneger schriefwedstried gehouden.

Maar ook de jeugd krijgt in deze week de nodige aandacht. In de week van 7 t/m 11 maart is er veel Gronings in de klas met “ Verhoalenvertellers in de klas”. Hieraan wordt onder andere medewerking verleend door Frank den Hollander, Peter de Haan, molenaar Jan Kugel en anderen. Deze gaan naar een basisschool in Stad en Provincie om verhalen te vertellen in het Gronings.

Dit jaar hebben ook de Giezelbaargbloazers oet Veele hieraan hun medewerking verleend. Zij waren te gast in OBS “de Plaggenborg” in Jipsinghuizen. De Giezelbaargbloazers verzorgden hier een gastles, waarin aan de leerlingen uitleg werd gegeven over de traditie en de geschiedenis van het midwinterhoorn blazen. In het Gronings natuurlijk. Ook kregen de leerlingen de mogelijkheid om het zelf te proberen. En daar werd dankbaar gebruik van gemaakt; en er zit zowaar talent tussen. Voor dit proberen hadden de Bloazers een aantal hoorns meegebracht die hen jongsleden door een inwoner van Jipsinghuizenzijn geschonken.

Ingezonden

Foto’s: De Giezelbaargbloazers