Wedderveer en ‘Triton’ in glorietijd uitgesteld naar 2023

WEDDERVEER – Het evenement Wedderveer en ‘Triton’ in glorietijd is uitgesteld naar 2023. Hieronder leest u in een ingezonden persbericht waarom.

In juli vorig jaar waren we vol goede moed om in mei 2022 een evenement te organiseren met als thema “Triton in glorietijd”. Via de pers hebben we dit evenement bekend gemaakt en tevens opgeroepen om anekdotes, foto’s e.d. van Zweminrichting Heising bad Triton en Discoclub Triton naar ons team op te sturen om hiermee een expositie en reünie te kunnen organiseren. Het verheugd ons dat velen aan deze oproep gehoor hebben gegeven. Hartelijk dank daarvoor.



In juli 2021 leek het, betreffende Covid19, zeer gunstig om aan het organiseren van een evenement te beginnen. Bijeenkomsten werden gepland en voorbereidingen getroffen. Helaas waren de berichten in november verontrustend en in december opnieuw een lockdown. In januari werd er versoepeld maar evenementen organiseren bleek voorlopig uitzichtloos.



Na lang beraad hebben we eind januari moeten besluiten om het evenement uit te stellen naar 2023. Nu in maart zijn de regels weliswaar versoepeld, maar ons financieel draagvlak en de huidige omstandigheden in de wereld zijn onvoldoende om een eventuele catastrofe het hoofd te kunnen bieden.

Wij hopen aan het eind van de komende zomer de draad weer op te kunnen pakken om dan alsnog in 2023 “Triton in glorietijd” door te kunnen laten gaan. Ondertussen gaan wij door met het vergaren van materiaal e.d. Mocht u nog een foto, anekdote of iets anders wat betrekking heeft op die periode vinden, dan houden wij ons zeer aanbevolen.

Tevens hopen wij op uw begrip in onze beslissing.

Via de website www.wedderveer.nl kunt u ons bereiken.

Ingezonden