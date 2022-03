Oekraïense vluchtelingen vinden opvang in gemeente Stadskanaal

STADSKANAAL – Na de oproep van Veiligheidsregio Groningen voor opvang voor Oekraïense vluchtelingen heeft gemeente Stadskanaal deze week al opvangplekken weten te realiseren. Inmiddels zijn er enkele tientallen vluchtelingen opgevangen op acute, tijdelijke plekken en is de gemeente druk bezig met locaties voor opvang voor langere termijn en meer capaciteit.

De Veiligheidsregio Groningen kreeg de opdracht deze week duizend en volgende week nog eens duizend opvangplekken te realiseren. Gemeente Stadskanaal wist op korte termijn tijdelijke plekken te realiseren bij onder andere het Cityhotel, Vakantiepark Sikkenberg, camping De Kapschuur en in woonruimtes van Lefier. Dit betreft opvang voor maximaal 3 maanden.

Lokale organisaties dragen steentje bij

De snelle huisvesting zou niet mogelijk zijn zonder de vele inzet van de lokale stichtingen, verenigingen & ondernemers. Zo zamelen de kerken in gemeente Stadskanaal kleding en verzorgingsproducten in, is de Rotary bezig met het regelen van bedden en beddengoed en zorgt een lokaal soffeerbedrijf voor vloerbedekking in de opvanglocaties.

Opvang bij mensen thuis

De gemeente krijgt ook berichten dat vluchtelingen bij inwoners thuis zijn opgevangen. Met grote bewondering voor inwoners die hun huis openstellen, roept de gemeente mensen wel op om dat bij de gemeente te melden. Zo kan de gemeente inventariseren of er nog extra hulp nodig is, zoals zorg en kinderopvang. Melden kan via oekraine@stadskanaal.nl of via het algemene nummer van de gemeente: 0599-631 631.

Lokale initiatieven en vrijwilligers

Dat de wil om de Oekraïense vluchtelingen te helpen groot is in Stadskanaal, blijkt wel uit het hartverwarmend groot aanbod van vrijwilligers. De telefoon staat roodgloeiend door mensen die hun steentje bij willen dragen.

Om beter zicht te krijgen inventariseert gemeente Stadskanaal deze lokale initiatieven. Alle informatie wordt verzameld op de webpagina www.stadskanaal.nl/oekraine. Deze webpagina wordt regelmatig geüpdatet. Ook komt op deze pagina een aanmeldformulier waarmee vrijwilligers zich aan kunnen melden als ze willen helpen met tolken, wassen, drogen etc. Tot die tijd kunnen mensen hun diensten aanbieden via oekraine@stadskanaal.nl.

Ingezonden