Bewonersraad Kracht van de Veenkoloniën: GroenLinks Westerwolde behoort tot ‘De meest bewonersinitiatief-vriendelijke partijen’

WESTERWOLDE – GroenLinks Westerwolde behoort tot ‘De meest bewonersinitiatief-vriendelijke partijen’ Dat is de conclusie van een onderzoek dat de Bewonersraad Kracht van de Veenkoloniën instelde in Groningen en Drenthe.

“GroenLinks Westerwolde wil dat er mogelijkheden worden gecreëerd om collectief te gaan wonen, bijvoorbeeld door appartementen te bouwen in een boerderij of een ander groot pand. Zodoende kunnen vijftigplussers en senioren gezamenlijk hun zorg organiseren. Dat versterkt tevens het het gevoel van “Noaberschap”. GLW ziet te weinig sociale huurwoningen in de gemeente. Ook is er een gebrek aan starters- en doorstroomwoningen in de meer betaalbare sector. GroenLinks Westerwolde maakt zich hard voor meer bouwkavels in de gemeente zodat jongeren en ouderen in onze gemeente kunnen blijven wonen.” (Uit ons verkiezingsprogramma)

Het spreekt vanzelf dat wij trots zijn op dit predikaat en zullen ons de komende periode inzetten om deze doelstellingen te realiseren.

Joke Bakker van Kracht van de Veenkoloniën:

“Ik ben heel blij om te zien dat veel politieke partijen meer ruimte willen geven aan de honderden actieve bewonersinitiatieven in de Veenkoloniën. Het gaat hen immers om het verbeteren van de leefomgeving, de gezondheid van mensen, kwaliteit van wonen of het tegengaan van armoede in dit gebied.”

Ingezonden door GroenLinks Westerwolde