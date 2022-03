BiebLab maakt gamestreams op Twitch

GRONINGEN – BiebLab is hét (online) jeugdplatform van de Groningse bibliotheken. Naast video’s op YouTube en TikTok start BiebLab donderdagavond 24 maart met gamestreams via Twitch. In deze eerste livestream wordt het nieuwe seizoen van Fortnite besproken.



Donderdag 24 maart praten Arnoud en Jeroen van BiebLab je op Twitch bij over het nieuwe seizoen van Fortnite (Chapter 3 Season 2). Ze nemen een kijkje in de map, thema, battlepass, skins en natuurlijk gaan ze ook wat potjes spelen. Volg de livestream van 19.00 uur tot 20.30 uur op twitch.tv/bieblab.



BiebLab

BiebLab is hét (online) jeugdplatform van de Groningse bibliotheken. Online én in de bibliotheek worden activiteiten georganiseerd voor kinderen en jongeren. Zo kan je vanaf de bank meedoen aan quizzen, challenges (Minecraft of LEGO) of games én wordt in Bibliotheek Veendam elke woensdag een activiteitenmiddag georganiseerd.

Kijk voor meer informatie op www.bieblab.nl.

