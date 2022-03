Het NK Ovalracing gaat op zondag 27 maart weer van start in Ter Apel

TER APEL – Na twee jaar geplaagd te zijn door corona-maatregelen kan de geplande openingsrace van het int. Nederlandskampioenschap Ovalracing weer onder normale omstandigheden plaatsvinden. Zonder enige beperking kan het seizoen gestart worden en staan er dit seizoen weer zeven evenementen gepland. Zes wedstrijden voor het Int. NK Ovalracing met in september ook weer het tweedaagse Speedweekend. In oktober wordt het autosportjaar wederom afgesloten met de altijd weer spectaculaire autocrossdag. Aanstaande zondag 27 maart zal vanaf 11.30 uur het motorengebrul weer klinken in autosportstadion de Polderputten in Ter Apel.



Het afgelopen seizoen konden er slechts vier wedstrijddagen gepland worden die meetellen voor dit Int. NK Ovalracing. Dit jaar staat er weer volledig seizoen gepland waarin zeven verschillende klasses gaan strijden om punten te vergaren voor de Nederlandse titels ovalracing. Daarnaast zullen de spectaculaire Saloon Stockcars en de Cross-klasse (t/m 2000 cc) tijdens de seizoensopener aan het programma worden toegevoegd.



De deelnemers aan de ovalraces hebben deze winter duidelijk niet stil gezeten. Deelnemersvelden zijn in de meeste klasses gegroeid en veel coureurs hebben compleet nieuwe racebolides gebouwd.

Juniorenklasse

Dat er een nieuwe kampioen komt in de Juniorenklasse, met deelnemers tussen de 11 en 16 jaar, staat vast. Jana Kuper uit Rütenbrock die in 2021 de titel, na een zinderde strijd met Brian Kuper uit Ter Apel, wist te winnen, is inmiddels vanwege haar leeftijd overgestapt naar de Rookie Rods. In het korte seizoen van 2021 zagen we vele nieuwe deelnemers die in 2022 ook weer aan de start staan. Zo zien we naast Brian Kuper ook Lukas Hopster en Luca Backers uit Duitsland weer aan de start. En gaan we onder andere ook Thijs Methorst, Rick Feenstra, Keano Boes, Jamie Dijkstra, Cato Caspers en Dylano de Haan ook dit seizoen aan de start zien.



Rookie Rods

In 2021 stonden er maar liefst 24 verschillende coureurs aan de start in de Rookie Rods en ook voor 2022 lijkt de animo voor deze klasse groot. De regerend kampioen uit Roswinkel, Stefan Arends, gaan we niet terugzien dit seizoen. Hij verkocht zijn auto aan Ronald Pol uit Nieuw Amsterdam. Ook de nummer twee van afgelopen seizoen Rick Laurijssen uit het Brabantse Chaame heeft de klasse verlaten. Andre Mulder uit Beerta gaan we met deze Peugeot 106 terugzien. Het wordt dus een interessant jaar in de Rookie Rods. Een groot deelnemersveld met vele nieuwe gezichten zoals de regerend kampioen bij Junioren, Jana Kuper. Zij mag gaan laten zien wat ze kan presteren in deze nieuwe klasse. Ze zal dan onder meer moeten afrekenen met de meer ervaren coureurs in deze klasse zoals Raymond Kuiper uit Ter Apel en Jesse van den Akker uit Nuland.

SuperRods

De SuperRods klasse, waarin de vrijheden in het reglement veel mogelijkheden bieden om zeer spectaculaire en razendsnelle raceauto’s op het circuit te zetten, wint duidelijk aan populariteit. Er is door de coureurs deze winter flink geinvesteerd in nieuw materiaal. Kevin Zwiep uit Schoonoord gaat samen met Thomas Veldkamp zijn Nederlandse titel verdedigen. Ze zullen het dan o.a. moeten gaan opnemen tegen routinier Ad Monster uit Dordrecht, die de afgelopen winter benutte om een volledig nieuwe raceauto te bouwen, voorzien van een krachtige V8 motor. Ook van Harm Veenstra uit Sellingen en Rijn Claij uit Vijfhuizen mag het nodige verwacht worden in de strijd om de podiumplekken.





2.0 Hotrods

De uit Groot Brittannie overgewaaide 2.0 Hotrods brengen al enkele jaren ontzettende spannende en specatulaire races binnen het ovalracen. Met een groot, internationaal deelnemerveld gaat het ongetwijfeld weer ontzettend spannend worden wie zich gaat mengen in de strijd om de Nederlandse titel. Afgelopen seizoen ging Marius Bert uit het Duitse Bottrop met de titel aan de haal. Voor dit seizoen komt hij met een compleet nieuwe Hotrod aan de start. Niklas Klaka uit Kevelaer en Sander v.d. Heijden uit Oss waren afgelopen seizoen de coureurs die de overige podiumplekken wisten in te nemen. Zij zullen dit jaar moeten afrekenen met de terugkerende Gerton Boes uit Coevorden en Martijn Vowinkel uit Ommen.



National Hotrods

De regerend kampioen bij de National Hotrods is Reimon Bos uit Noord Sleen. Hij zal dit seizoen opnieuw een gooi naar de Nederlandse titel gaan doen. Maar hij zal dan opnieuw moeten afrekenen met vele andere kanshebbers, zoals Johan Sanders en Mark Teuben uit Ter Apel, Jeffrey Zwiep uit Valthermond en John van de Bosch uit Rosmalen. Aan het einde van het afgelopen seizoen heeft Delia Horstkamp uit het Duitse Hoogstede laten zien dat ze als enige vrouwelijke coureur in deze klasse ook haar mannetje staat en dat er met haar zeker rekening gehouden moet worden.



Daarnaast zullen ook de Standaardklasse 2000, BMW Cup en de Saloon Stockcars & Cross-klasse (t/m 2000cc) hun opwachting maken op het circuit de Polderputten aan de Hanetangerweg in Ter Apel. De races zullen zondag 27 maart om 11.30 uur van start gaan, alle klasses komen drie keer aan de start. De organisatie, maar ook de coureurs staat te trappelen om er weer een fantastische show van te maken voor de vele racefans die het ovalracen rijk zijn. Meer info over de wedstrijden is te vinden op www.ovalracing-terapel.nl of via de Facebook & Instagram pagina van NNO Ter Apel.



Waar:

Autosportstadion “de Polderputten” Ter Apel (Hanetangerweg 5a)

Aanvang:

11:30 uur tot ongeveer 18:00 uur

Ingezonden door: www.ovalracing-terapel.nl

Foto’s: Stan Libuda