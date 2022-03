V.V. Veelerveen blijft maar winnen

KLOOSTERBUREN – Nadat het eerste elftal van V.V. Veelerveen vorige week de periodetitel binnensleepte, moesten ze afgelopen zondag uit spelen tegen Kloosterburen. En ook deze elfde competitiewedstrijd werd gewonnen. De eindstand na 90 minuten spelen was 1-5.

Het was zeker niet naast de deur. Voor de uitwedstrijd tegen Kloosterburen moest bijna 80 kilometer enkele reis worden afgelegd. En toch was een flink aantal supporters meegereisd. Zij zagen laatste man Wouter de Jong twee maal scoren in de eerste helft. Het andere doelpunt voor rust kwam van Alwin Prusen. Meteen in de zevende minuut van de tweede helft maakte Jelle Oost zijn eerste goal (0-4). Een fractie later maakte hij de tweede op aangeven van Jesse Bergman.

In de laatste minuut moest V.V. Veelerveen toch nog een tegengoal incasseren. Vanuit vermeende buitenspelpositie wist Kloosterburen de 1-5 aan te tekenen.

En daarmee is Veelerveen op de helft van de competitie nog altijd ongeslagen. Na 11 gespeelde wedstrijden is het puntentotaal maximaal: 33. Aanstaande zondag komen de Stadjers Groen-Geel op bezoek. Zij staan momenteel op de vijfde plek en in de uitwedstrijd aldaar op zondag 10 oktober hadden de geelzwarten het best moeilijk. Uiteindelijk wonnen ze met 2-3. Werk aan de winkel dus komende zondag!

