De TT NightRide is terug!

ASSEN – Meer dan 1000 motoren worden jaarlijks in het centrum van Assen warm onthaald door zo’n 20.000

toeschouwers. Na twee jaar Corona kan deze traditie eindelijk weer voortgezet worden. Op vrijdag 24 juni

zal om 19.30 uur de TT NightRide starten vanaf de Bonte Wever en via de inmiddels bekende route tweemaal

een rondje rijden door de binnenstad.



De TT NightRide is inmiddels een niet meer weg te denken programmaonderdeel van het TT Festival. Op de

vroege vrijdagavond verzamelen meer dan 1000 motoren zich bij de Bonte Wever. Hier worden ze ontvangen

door de vrolijke klanken van een dweilorkest. Bekenden worden begroet en nieuwe vriendschappen komen tot

stand. Na de formele mededelingen en de ‘inzegening van motoren’ kunnen de motorrijders veilig op pad en

wordt er gestart. Een 6 kilometer lange sliert van motoren begeeft zich richting het centrum. Hier worden ze

toegejuicht door het publiek en met luid applaus aangemoedigd.



‘Dit sfeertje hebben wij enorm gemist. We zijn blij dat we de TT NightRide weer kunnen organiseren. Het geluid

van ronkende motoren in het centrum van Assen, dat hoort bij de TT. Ook de deelnemers kunnen niet wachten.

Afgelopen twee jaar zag je dat, ondanks de pandemie, motorrijders zich verzamelden op verschillende

opstaplocaties en op eigen houtje met de motor door de stad reden. De TT zit in het DNA van Assenaren, zelfs

een pandemie kan dat niet veranderen.’ Aldus directeur Stichting TT Week Assen, Sander ten Bosch.



De route van de TT NightRide is gelijk aan de route van 2019. Via de Hoofdlaan en de Hertenkamp komt de

stoet het centrum inrijden. Deze rijdt in het centrum een rondje langs de Beilerstraat, Zuidersingel,

Oostersingel, Noordersingel, Nieuwe Huizen, Gedempte Singel en de Weiersstraat. Via de Vaart ZZ rijdt de kop

van de stoet het centrum weer uit om via de Witterstraat en Rode Heklaan de staart van de stoet te ontmoeten

bij de Hoofdlaan.



‘Pas vorige maand werd duidelijk dat het festival zonder coronamaatregelen kan plaatsvinden. Super goed

nieuws, maar dat betekent wel dat we minder voorbereidingstijd hebben dan normaal. Gelukkig hebben we

deze route eerder gereden en kunnen we gebruik maken van het draaiboek 2019. En wij (Jan Puper en ik)

hebben tientallen jaren ervaring met het organiseren van evenementen en in het bijzonder met de organisatie

van de TT NightRide. Dus dat komt wel goed!’ Aldus Martin de Gries, medeorganisator TT NightRide.



Vrijdagmiddag 24 juni kunnen motorrijders, voorafgaande aan de TT NightRide, tevens deelnemen aan de TT

Toertocht. Dit is een tocht van circa 175 kilometer die langs de mooiste plaatsen in Drenthe voert.

Motorrijders die willen deelnemen kunnen zich aanmelden via de website van het TT Festival:

www.ttfestival.nl/programma/ttnightride&tttoertocht

Ingezonden