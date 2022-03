DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Papenburg

Tussen 15 en 17 maart is bij een eetgelegenheid van een zwembad aan de Russellstraße in Papenburg ingebroken. Er werd geld en emballage gestolen. De schade wordt op 150 euro geschat.

Renkenberge

Gistermiddag is bij een ongeval op de Wahner Straße in Renkenberge een 21 jarige bestuurster van een Mitsubishi zwaargewond geraakt. Het slachtoffer verloor rond half vier de controle over haar voertuig en botste tegen een boom. Zij werd met spoed naar een ziekenhuis gebracht.

Meppen

Zondagmiddag is bij een ongeval op de kruising van de “Auf der Herrschwiese” en de Fürstenbergstraße in Meppen een bestuurder van een bromfiets gewond geraakt. Het slachtoffer kreeg om 13.20 uur geen voorrang van de bestuurder van een donkere Hyundai. Beide voertuigen kwamen met elkaar in botsing. De bestuurder van de personenauto is doorgereden. De schade aan de bromfiets bedraagt 1.000 euro.

Weener, Stapelmoor

Gistermorgen vond om 6.10 uur op de Hauptstraße in Stapelmoor een aanrijding plaats. Een 29 jarige bestuurder van een vuilniswagen uit Westoverledingen werd, toen hij linksaf wou slaan, links ingehaald door een groene VW Golf IV. Bij de aanrijding raakte de vrachtwagen beschadigd. De bestuurder bleef ongedeerd. De bestuurder van de Golf is doorgereden.