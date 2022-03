Gratis TochtTeam op de DAG tegen GAS

NIEUWOLDA, WAGENBORGEN – Zondag 27 maart is de eerste landelijke ‘DAG tegen GAS’. Een dag waarop iedereen wordt opgeroepen om gas te besparen. Als steunbetuiging voor Oekraïne, voor onafhankelijkheid van aardgas, voor een lagere energierekening en voor een beter klimaat. Nieuwborgen.net doet mee en heeft een speciale actie. Inwoners van Nieuwolda en Wagenborgen kunnen op deze dag het gratis ‘TochtTeam’ aanvragen.



TochtTeam

Het TochtTeam gaat langs huizen om kieren en naden op te sporen en direct te verhelpen. Warme lucht kan dan niet langer ontsnappen en dat bespaart direct gas. Alle inwoners van de dorpen Nieuwolda en Wagenborgen kunnen meedoen. Iedere inwoner die zich op zondag 27 maart aanmeldt, krijgt binnenkort het TochtTeam op bezoek.

Aanmelden kan alleen op zondag 27 maart via Nieuwborgen.net/tochtteam of door een email te sturen naar info@nieuwborgen.net. Het TochtTeam neemt daarna contact op.



DAG tegen GAS

Op de DAG tegen GAS worden zoveel mogelijk huishoudens, bedrijven, overheden, organisaties en gemeenschappen opgeroepen om met grote of kleine acties hun gasverbruik te verminderen. Dit is een initiatief van verschillende experts uit de energiewereld en wordt ondersteund door een brede coalitie van partijen waaronder Urgenda, de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE), De Nieuwe Gevers en de Natuur en Milieufederaties.



Nieuwborgen.net

In onze provincie zijn de gevolgen van gaswinning duidelijk te zien. Het gebruik van aardgas zorgt er ook voor dat de aarde opwarmt. De overheid wil daarom dat Nederland in 2050 aardgasvrij is. Nieuwborgen.net is een samenwerking van partijen in Nieuwolda en Wagenborgen om flink op gas te besparen en over te stappen op groen gas.

Ingezonden door gemeente Oldambt