Gemeente Veendam zoekt Junior Cyber Agents

VEENDAM – Cybercriminaliteit is een groeiend probleem. Ook in de gemeente Veendam. Daarom heeft de gemeente Veendam zich, als eerste gemeente in de provincie Groningen, aangesloten bij Hackshield. Samen met de Politie, Bibliotheek Veendam en Hackshield gaat de gemeente de komende tijd op zoek naar Junior Cyber Agents. Dit zijn kinderen tussen de 8 en 12 jaar die zichzelf en hun omgeving digitaal vaardig maken. Vanochtend heeft burgemeester Berry Link het startsein gegeven voor de zoektocht in een online bijeenkomst van Bieblab met de basisscholen in Veendam.



Online veiligheid

De politie zorgt al voor onze veiligheid op straat, maar online liggen er ook gevaren! Burgemeester Berry Link: “Tegenwoordig doen we van alles op onze telefoon, tablet of computer. Superhandig, maar er zijn ook criminelen actief op het internet. Hackers zijn eigenlijk niet anders dan criminelen. Het zijn mensen met kwade bedoelingen die via verschillende wegen gegevens en geld proberen te stelen van inwoners en bedrijven. De cybercriminaliteit groeit snel. De gemeente en politie doen er samen alles aan om cybercriminaliteit aan te pakken. Maar we kunnen het niet alleen. Daarom hebben wij ook de hulp van Junior Cyber Agents nodig om deze criminelen op te sporen. Samen zorgen we voor een veilige online wereld!”. De komende weken worden in de bibliotheek in Veendam door BiebLab meerdere activiteiten georganiseerd die in het teken staan van Hackshield en online veiligheid. Kijk voor het programma op www.bieblab.nl.De beste Junior Cyber Agents uit de gemeente Veendam worden rond de zomervakantie gehuldigd door de burgemeester.

Hackshield

HackShield is een game die kinderen tussen de 8 en 12 jaar oud weerbaar maakt tegen cybercriminaliteit. Via deze game worden kinderen opgeleid tot Cyber Agents die zichzelf en hun omgeving kunnen beschermen tegen online gevaar. Door de levels en Quest te spelen leren ze over veel belangrijke cyber security onderwerpen. Ook is het sinds kort mogelijk zelf levels te maken in de Level Maker. HackShield werkt samen met veel gemeenten in Nederland. Veendam is de eerste Groningse gemeente die deze samenwerking is aangegaan.

Kom in actie!

Ben je tussen de 8 en 12 jaar en wil je helpen om de gemeente te beschermen? Speel nu mee en word Junior Cyber Agent van de gemeente Veendam! Je kunt HackShield online spelen op www.joinhackshield.nl/gemeente/veendam of download de app voor smartphone en tablet. Het spel is gratis en er zijn geen in-app aankopen.

