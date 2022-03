Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 29 maart, 07.00 uur door Jules Geirnaerdt.

KOUDE PERIODE | LATER FLINKE NACHTVORST

We gaan de komende dagen door met het vrij koude weer want het wordt vandaag nog wel 10 of 11 graden, maar morgen wordt het maximaal 8 graden. En daarna is het ’s middags 6 of 7 graden met ’s nachts een graadje vorst. Het zal tot het weekend ook tamelijk bewolkt blijven en vanochtend kan er plaatselijk wat regen vallen, maar vanmiddag breekt de zon ook af en toe door. Door de zwakke tot matige noordoostenwind valt het met de kou nog mee.

Dat kan vannacht anders worden met minima rond +1 en vorst aan de grond. Bovendien is er morgenochtend vanuit het noorden kans op regenbui. In de middag en avond is er wat zon maar kan er ook een winterse bui vallen.

Dat kan ook op de donderdag: dan is er tevens een vrij krachtige noordoostenwind, op vrijdag en in het weekend is het overwegend droog met af en toe zon en minder wind. Maar het kan ’s nachts behoorlijk koud worden met temperaturen van 0 tot -3. Pas dus op de jonge planten.