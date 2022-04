Humanitas Topclub altijd vertrouwd en gezellig

EMMEN – Jongeren met autisme duiken niet snel de kroeg in. Ook spontaan een feestje bezoeken is voor hen vaak een brug te ver. Ze voelen er zich niet op hun plek of zijn bang verkeerd begrepen te worden. De Topclub van Humanitas Emmen/Borger-Odoorn en Accare, kan een uitkomst zijn. Elke tweede vrijdag van de maand is dit een leuke avond speciaal voor mensen met een vorm van autisme.

Bij de Topclub ben je nooit te veel, maar altijd precies genoeg. Niemand kijkt ervan op dat je autisme hebt. Je bent tenslotte onder gelijkgestemden.

Gezellig

‘In Emmen zijn we nu met ongeveer zes man. We spelen diverse soorten spellen zoals Triviant of Carcassonne en gaan soms bowlen of poolen. Het is echt vertrouwd en gezellig’, volgens de 23-jarige Mark Jansen uit Emmen. Hij is bijna tien jaar een trouwe bezoeker van de Humanitas Topclub in het Nivon-centrum aan de J.van Ravenswaaystraat 26 in Emmermeer. ‘Ik ben hier helemaal op mijn plek en mis geen avond’, stelt hij.

Welkom

Nieuwe clubleden zijn volgens coördinator Andries Kiel van harte welkom. ‘Iedereen vanaf 14 jaar kan elke tweede vrijdag van de maand bij de Topclub aanschuiven. De eerste keer is gratis. Als het bevalt, betaal je jaarlijks een kleine bijdrage. Op onze website lees je er meer over.’

Meer informatie: Andries Kiel, tel. 06-17992461 of https://www.humanitas.nl/afdeling/emmen/activiteiten/topclub-voor-jongeren-met-autisme/.