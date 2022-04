Wandelen werkt! bij Biessum

BIESSUM – Op woensdag 13 april organiseert wandelcoach Eltjo Glazenburg een wandeling rond Biessum, Nansum, Eems en Uitwierde. Er geldt een maximum van 60 wandelaars.

We komen samen bij de boerderij van Annie Bosscher, Ossenweg 31, 9931 TA Biessum (bij Delfzijl). We starten op de wierde Biessum. Deze is één van de oudste wierden in Nederland en is tussen

800 en 1000 ontstaan. We wandelen door het veld naar de kust en over de nieuwe zeedijk langs de Eems. Deze geeft altijd prachtige uitzichten met mooie luchten. We wandelen langs Roolvonk, LadySmtih over de dijk naar Nansum. Hier zien we bunkers uit de 2e wereldoorlog en verderop zien we bunkers uit de Koude oorlog. Vervolgens lopen we naar Uitwierde met zijn mooie kerk en losstaande kerktoren. We zien de kogelgaten van de 2e wereldoorlog in de toren.

We vervolgen onze weg door het veld en komen in de Biessumerbossen. Hier zien we de

vleermuizenbunker. Via het pad door het weiland gaan we terug naar Biessum. Daar drinken wij

uit de dobbe en wassen we ons in de paardenwas.

Groep A van 12 km start om 09.15 uur

Groep B van 11 km start om 09.25 uur

Groep C van 9 km start om 09.35 uur

Groep D van 7 km start om 09.35 uur

Alle drie groepen hebben elk maximaal 20 wandelaars.

Opgave wandeling is verplicht. Mail naar: info@uwwandelcoach.nl of 06 15 02 79 99 of app. Bij heel slecht weer wordt het Ommetje vroeg in de ochtend via de mail afgemeld.

Geef duidelijk aan in welke groep je wilt lopen. Eltjo Glazenburg houdt zich het recht voor om je toch in een andere groep te plaatsen.

Ingezonden