Veul gasten bie Janny in Dieverdoatsie en Op ain Kneie

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 22 april, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZON EN WOLKEN | VOORLOPIG WEINIG REGEN

Het weer laat zich vanochtend van zijn goede kant zien met enkele mooie zonnige perioden, maar de bewolking gaat weer toenemen en mogelijk valt er vanmiddag of vanavond een kleine bui. De wind is matig tot vrij krachtig uit het oosten tot noordoosten met windkracht 3 tot 4, en bij vlagen windkracht 5. De maximumtemperatuur is vanmiddag zo'n 17 graden. Morgen komt daar een graadje bij en 's nachts is het ook niet koud met minimum rond 8 graden. En bovendien speelt de zon morgen de hoofdrol met af en toe een paar wolkenvelden. De zondag houdt zich ook nog redelijk met zonnige perioden, het zal pas maandag zijn dat het meestal bewolkt is met enkele buien. Dan is er een noordenwind en wordt het duidelijk koeler met middagtemperaturen rond 13 graden. Die temperatuur is ook onder-normaal want gemiddeld is het in de laatste week van april zo'n 16 graden. Ook na maandag is het trouwens niet warm met maxima van 13 tot 15 graden. Het weer is dan wisselend met opklaringen en wolkenvelden. Er is ook kans op een bui, maar veel regen valt er ook dan niet.