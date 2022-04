Jona Bos uit Wedderveer pakt 1e Prijs “Regio Cup” dammen in Gramsbergen

GRAMSBERGEN – Zaterdagmiddag 23 april werd het 3e en laatste Regio Cup jeugdtoernooi dammen gehouden in MFC “De Binder” in Grambergen. Dit is overigens de thuishaven van de plaatselijke damclub De Vechtstreek. De 44 deelnemers uit Urk, Gramsbergen, Hijken, Rinsumageest, Hoogeveen, Dedemsvaart, Groningen, Wapenveld, Bad Nieuweschans, Wedderveer en Winschoten werden door jeugdleider Rik Smit uit Hijken in 4 groepen ondergebracht met als basis 8 spelers per groep. Groep 1 en 2 bestonden uit 6 spelers die met de klok hun partijen afwerkten, onder een speeltempo van “Fischer 15 + 10”. Sowieso werkten de groepen een zogenaamd rondtoernooi af, hetgeen betekent dat alle deelnemers één keer tegen elkaar speelden.

Oost Groningen

De regio Oost Groningen was vertegenwoordigd door Janick Lanting uit Bad Nieuweschans, Jamey Loots en Nickey Loots uit Winschoten en Jona Bos uit Wedderveer. Gezien de prestaties, kwamen de jeugdleden uit Oost Groningen uitstekend voor de dag. De 13 jarige Jona Bos werd zelfs ongeslagen kampioen in de 4e groep met een keurige score van 12 punten uit 7 wedstrijden en kon uit handen van Rik Smit de kampioensbeker in ontvangst nemen. Jona kwam bij geen enkele wedstrijd in gevaar en won 5 partijen, aangevuld met 2 remises. Janick Lanting uit Bad Nieuweschans werd na barrage met Bart Jan Kortleven uit Dedemsvaart derde in groep 1. Janick won namelijk deze barragepartij tegen Bart Jan. Nickey Loots uit Winschoten kwam tot een keurige 4e plaats in groep 3 en viel, jammer genoeg, net buiten de bekers. De nummer 1 t/m 3 kregen namelijk een beker uitgereikt door jeugdleider Rik Smit. Tenslotte kwam Jamey Loots uit Winschoten tot een hoopgevende 6e plaats in groep 5. Deze groep bestond echter uit 9 spelers.

Goed opgezette partijen

De 44 enthousiaste deelnemers konden terugzien op een leuke en gezellige dammiddag.

De opgebouwde theoretische kennis kon op deze manier uitstekend in praktijk worden gebracht.

Jeugdleden damclub Winschoten weer present

Sinds 25 januari 2020 lagen de Regio Cup jeugdtoernooien stil. De 6e stond namelijk gepland op 16 maart 2020 in Dedemsvaart, maar werd door de corona maatregelen van de Rijksoverheid afgelast. In februari 2022 werd de herstart gemaakt met de 1e Regio Cup in Hoogeveen met op 26 maart de 2e Regio Cup in Hijken. Op beide toernooien was Oost Groningen door omstandigheden niet present. In de coronaperiode stond het dammen namelijk op een laag pitje. Normaliter bestaat het deelnemersveld uit zo’n 60 tot 80 deelnemers, nu schommelde dat echter rond de 40 á 45 spelers.

Jeugdtoernooien is een uitstekende start

De kiel voor de jeugdtoernooien is eind vorige eeuw gelegd door de Drentse Dambond (DDB), met als doel beginnende jeugdspelers op een laagdrempelige manier in aanraking te brengen met de damsport. Jeugdleden van 6 t/m 19 jaar kunnen zich inschrijven. Ook niet leden van een damclub kunnen hier namelijk vrijblijvend aan deel nemen. Het laatste toernooi onder de “DDB vlag” werd, in maart 2015, gewonnen door de dammende tweeling Jari en Thijmen Sibma uit Blijham. In eerste instantie namen de Drentse damverenigingen, met jeugd in de gelederen, hieraan deel. Om meer jeugd te benaderen ging in seizoen 2015 – 2016 het jeugdtoernooi verder onder de naam Regio Cup. Het werkgebied van de Regio Cup jeugdtoernooien werd uitgebreid en omvat nu de Provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel. Uitgangspunt is 5 tot 6 toernooien in bovengenoemd “werkgebied”, echter door de corona beperkingen kwamen we dit seizoen niet verder dan 3 toernooien.

Het 15 jarige damtalent Janick Lanting uit Bad Nieuweschans wist, in seizoen 2019 – 2020 net voor het coronatijdperk, beslag te leggen op deze prestigieuze wisselbeker.

Ingezonden