4 mei herdenking gemeente Veendam

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 28 april, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

GAANDEWEG ZONNIGE PERIODEN | FRIS WEEKEND

Het is vannacht redelijk bewolkt gebleven en vanochtend zijn er ook nog vrij veel wolkenvelden, maar opklaringen worden langzaam breder. Vanmiddag zijn er er dan ook zonnige perioden en vooral wat stapelwolken. Er staat vanmiddag windkracht 3 uit het noorden en het wordt door de zon een graad of 15, het zal uiteindelijk geen verkeerde lentedag zijn.

Toch is het morgen weer een iets ander verhaal want vannacht komt er veel bewolking. Dat is vooral midden- en hoge bewolking en morgenochtend is het dan ook vaak bewolkt met kleine en fletse opklaringen. Morgenmiddag breekt de zon beter door en morgenavond is het redelijk helder. Maximum morgenmiddag rond 13 graden, dat is dus weer onder-gemiddeld.

En het weekend is zeker ook niet warm met ’s nachts een graad of 5 en overdag 12 tot 14 graden. Zaterdag is er veel bewolking met kans op een paar kleine buien en een noordenwind, zondag lijkt droog te zijn met een paar mooie opklaringen. Het blijft voorlopig dus vrijwel droog, maar rond het midden van de volgende week neemt de kans op enkele buien toe.