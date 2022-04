Westerwolde ontvangt FC Ter Apel ’96 op de Barlage

VLAGTWEDDE – Na de succesvol afgesloten wedstrijden van vorige week zondag tegen Gieten en afgelopen donderdagavond tegen SPW, staat er voor Westerwolde andermaal een thuiswedstrijd op het programma. Zondagmiddag 1 mei komt FC Ter Apel ’96 naar Vlagtwedde en is daarmee de derde gemeentegenoot waarmee thuis de strijd wordt aangebonden. Het eerste duel tussen beide teams, zo’n zeven weken geleden, eindigde in een 2 – 0 overwinning voor Westerwolde.



De Terapelers staan op dit moment op de achtste plaats in de tussenstand. Uit de 17 gespeelde wedstrijd heeft het team van trainer Koen Feyen tot dusver 24 punten verzameld. Het doelsaldo van FC Ter Apel ‘96 is 33 – 32. Westerwolde is weer terug in de top-5 van de ranglijst met nu 28 punten uit 17 wedstrijden en een doelsaldo van 30 – 32. Gelet op het kleine verschil in punten, zal ook deze ontmoeting tussen Westerwolde en FC Ter Apel ‘96 vast en zeker weer een boeiend treffen worden. Reden genoeg om zondagmiddag sportpark De Barlage met een bezoekje te vereren.



De wedstrijd in Vlagtwedde begint zoals gebruikelijk om 14.00 uur en staat onder leiding van arbiter R. Houweling. De wedstrijdbal is aangeboden door café ’t Oal Kroegie uit Bourtange, waardoor dit bedrijf tevens wedstrijdsponsor is. Pupil van de week is Wesley Rendering. Na afloop zal zanger / dj Koos Darwinkel uit Stadskanaal zijn beste beentje voorzetten om de derde helft voor beide ploegen en hun supporters zo aangenaam mogelijk te maken.



Zondag 8 mei staat er een uitwedstrijd voor de Vlagtwedder formatie op het programma. Dan wordt de tocht naar Schoonebeek aanvaard, waar het plaatselijke SVV ’04 haar opwachting zal maken. Ook die wedstrijd begint om 14.00 uur.

Ingezonden