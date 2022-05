Arjen Boerstra pakt uit in Artphy

WESSINGHUIZEN – Gistermiddag is bij Artphy in Wessinghuizen een heel bijzondere tentoonstelling met de titel ‘Proposities’ geopend.

De Groningse Arjen Boerstra heeft al enkele sporen in onze regio achtergelaten. Hij maakt installaties, video’s, foto’s en performances op specifieke plekken, veelal in de noordelijke provincies. De vraag ‘Wie of wat ben ik?’ is terug te zien in zijn werk. Hij toont zelfgeregelde situaties b.v. in de Veenkoloniën en vertelt verhalen over geheugen, identiteit en menselijke ontwikkeling. Hij zet ons regelmatig op het verkeerde been en doet je glimlachen.

Het basismateriaal van een installatie is vaak hout. Prachtig technisch uitgevoerd. Vele installaties komen met name tot wasdom bij de performances van Arjen. Hij heeft afgelopen jaren diverse rollen gespeeld en die ook tot uiting komen in deze tentoonstelling.

De blauwe kunstkathedraal Artphy is best groot, maar toch nog te klein om de vele grote installaties die Arjen het afgelopen decennium gemaakt heeft te laten zien. Het is een ‘greep’ uit hetgeen hij van 2011 tot 2022 gemaakt heeft. Er is naar aanleiding van de tentoonstelling ook een prachtig kleurrijk boek over Arjen verschenen met dezelfde titel.

De expositie werd gistermiddag geopend. Tot en met 10 juli is er alle gelegenheid om op vrijdag-, zaterdag- of zondagmiddag de expositie te bezoeken.

Artphy ligt in het buurtschap Wessinghuizen, in het centrum van Westerwolde, en is omringd door een prachtige landschapstuin, bos/natuur, akkers en weidegronden met daarin ook kunstwerken. Het gratis bezoek aan de tentoonstelling is ook een mooie gelegenheid om te wandelen over een van de ommetjes rond de beken in Wessinghuizen/Veele/Höfte.

Artphy wordt voor deze tentoonstelling financieel ondersteund door het Mondriaan fonds en de Kunstraad.

Foto’s: Johannes Velthuis