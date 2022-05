Een persoon gewond bij “mogelijke” schietincident Haren

HAREN – Bij een woning aan de Kooisingel in Haren heeft vanmiddag mogelijk een schietincident plaatsgevonden.

Iets voor vier uur vanmiddag werden de hulpdiensten gealarmeerd voor een “mogelijke” schietpartij bij een woning aan de Kooisingel in Haren. Hierbij is één persoon gewond geraakt. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis en is buiten levensgevaar.

De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Er is een buurtonderzoek gaande, er worden getuigen gehoord en camerabeelden bekeken. Ook het team Forensisch Opsporing doet onderzoek.

In verband met het onderzoek is de politie op zoek naar een blanke jongeman met donkerblond haar. Hij had donkere kleding aan en droeg een grote, donkere sporttas bij zich. Deze jongeman is rondom het tijdstip van het incident in de omgeving gezien. De politie wil graag met hem in contact komen. Herken jij jezelf in de omschrijving of weet je om wie het gaat? Bel dan: 0900-8844. Het kan ook anoniem: 0800-7000.

Bron: Politie Groningen