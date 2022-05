BoekStartuurtje in bibliotheken Westerwolde

WESTERWOLDE – Kom naar het Boekstart uurtje in de Bibliotheek!

Toet toet!! We gaan klussen deze ochtend met het boek ‘Garage Gust’ van Leo Timmers. Gust is een vrolijke doe-het-zelver. Geen klus is te groot of te moeilijk voor hem. Samen gaan we aan de slag! Maaike neemt haar gitaar weer mee en tijdens het voorlezen kun je samen met Maaike de leuke ontspannen liedjes meezingen. Na het voorlezen en zingen gaan we knutselen.

Kinderen van 1,5 tot 4 jaar en hun ouders/begeleiders zijn van harte welkom. Je hoeft geen lid van de Bibliotheek te zijn en het is gratis.

Bibliotheek Vlagtwedde donderdag 12 mei 10.15 uur.

Bibliotheek Blijham donderdag 19 mei 10.00 uur.

Bibliotheek Ter Apel vrijdag 20 mei 10.00 uur.

Ingezonden