Oproep aan ondernemers centrum Winschoten: Stem vóór 25 mei over de BIZ

WINSCHOTEN – Wethouder Erich Wünker roept de ondernemers op om hun stem uit te brengen over de Bedrijven Investeringszone (BIZ): “Het is de tweede keer dat we deze stemming houden. In februari hadden we bij de eerste ronde te maken met een onverwachte tegenslag. De stemming werd toen wegens procedurefouten ongeldig verklaard. Dat was een grote domper, met name voor de ondernemers die hier heel hard aan hebben getrokken. Gelukkig hebben we er daarna de schouders opnieuw samen onder kunnen zetten en kunnen de ondernemers nu opnieuw naar de stembus. Om een goed beeld te krijgen van het draagvlak voor de BIZ, hoop ik dat zoveel mogelijk ondernemers hun stem uitbrengen.”

Waarom een BIZ?

Al langere tijd zet de Cityclub Winschoten zich in voor een BIZ. Pascal Meinders van de Cityclub Winschoten vertelt waarom: “Vanuit de BIZ wordt er gezamenlijk geïnvesteerd in activiteiten en projecten die bijdragen aan een levendig centrum. Denk aan de organisatie van activiteiten zoals het straattheaterfestival Waterbei en de Sinterklaasintocht. En ook de aankleding van de openbare ruimte. Bovendien worden via de BIZ de belangen van de ondernemers beter behartigd.” Op de site van www.cityclubwinschoten.nl/biz-heffing is het complete meerjarenplan in te zien.

Minimale opkomst

Voor de invoering van een BIZ-heffing is vereist is dat minimaal 50% van de bijdrage(‘belasting’)plichtigen in het gebied van de BIZ deelneemt aan de draagvlakmeting. Tweederde van die 50% moet vóór de BIZ zijn en van de voorstemmers moet de totale WOZ-waarde van de panden groter te zijn dan van de tegenstemmers.

Stemmen

Ondernemers in het centrumgebied zijn uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst op maandag 9 mei. Tijdens die bijeenkomst krijgen ze informatie van de City Club Winschoten over de plannen voor de BIZ. Ook kan er direct gestemd worden. Stemmen kan tot 25 mei 17.00 uur. Ondernemers in het gebied van de BIZ ontvangen hiervoor deze week een stembiljet.

