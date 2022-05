Wethouder Erich Wünker is trots op nieuwe Oldambt Magazine

OLDAMBT – Vol trots laat Erich Wünker, wethouder Toerisme en Recreatie gemeente Oldambt, het splinternieuwe Oldambt Magazine zien. Een magazine dat is gemaakt om toeristen en recreanten te inspireren en enthousiasmeren om in Oldambt te verblijven en te recreëren. “Als je dit mooie magazine doorbladert, realiseer je je weer in wat voor een prachtig gebied we wonen” aldus Wünker. “Het laat de mooie plekken in Oldambt zien, er staan schitterende foto’s in, het beschrijft fiets-, vaar- en wandelroutes en nog veel meer.”

Het magazine is gemaakt door de nieuwe Stichting ZO Groningen die niet alleen voor Oldambt de regiopromotie verzorgt, ook voor Westerwolde en Veenkoloniën. De Stichting wordt gefinancierd door de gemeenten Oldambt, Westerwolde, Stadskanaal, Pekela en Veendam, door het Nationaal Programma Groningen (NPG) en door ondernemers uit de sector.

“Deze regionale samenwerking is nog maar sinds kort een feit en laat, lijkt nu al, z’n vruchten af te werpen” zegt Wünker. Inmiddels is er ook al een Westerwolde Magazine en voor de Veenkoloniën verschijnt er nog een voor de zomer ook een soortgelijk magazine. De magazines worden verspreid via de toeristische informatiepunten in het gebied en natuurlijk via de ondernemers in de toeristisch-recreatieve sector.

Naast de magazines waren er inmiddels al drie nieuwe toeristische websites van de drie regio’s (voor Oldambt is dat visitgroningen.nl/oldambt). Ook krijgen Westerwolde en Veenkoloniën een zogenaamde recreatiekaart, net zoals Oldambt die inmiddels al heeft.

Alle promotionele middelen zijn inmiddels in de nieuwe ZO Groningen-stijl. Een nieuwe frisse eigentijdse stijl, gebaseerd op de karakteristieken van de provincie Groningen. Deze stijl wordt nu in heel Groningen gebruikt, inclusief de bekende Er gaat niets boven Groningen-slogan. Vandaar dat achter op het magazine staat ‘Er gaat niets boven Oldambt.

Het Oldambt Magazine is ook online door te bladeren via: https://issuu.com/zogroningen/docs/oldambt_magazine_2022

