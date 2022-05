Beving met een kracht van 1.4 bij Oud Annerveen

OUD ANNERVEEN – Vanmiddag vond bij Oud Annerveen een aardbeving plaats.

Om 17.40 uur vanmiddag vond bij Oud Annerveen een aardbeving plaats. De beving was op drie kilometer diepte en had een kracht van 1.4 op de Schaal van Richter.

Dit is de tweede beving dit jaar in Drenthe. De vorige was op 23 april en had een kracht van 0.9.

De teller van het aantal bevingen in de provincie Groningen staat inmiddels op 15.

Hier een overzicht:

Wagenborgen 2 januari kracht 0.5

Loppersum 24 januari 0.6

Siddeburen 26 januari 0.3

Startenhuizen 1 maart 0.2

Garsthuizen 1 maart 0.7

Zeerijp 6 maart 2.1

Startenhuizen 30 maart 0.5

Zeerijp 1 april 2.7

Zeerijp 13 april 0.5

Zuidwolde 17 april 0.6

Westeremden 17 april 1.6

Westeremden 17 april 0.7

Lageland 5 mei 1.8

Wirdum 9 mei 0.4

Loppersum 10 mei 0.6