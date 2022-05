Manege Avinia Staete viert verhuizing met open dag

Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 15 mei, 08.30 uur door John Havinga

VRIJ ZONNIG | KOMENDE WEEK OOK ENKELE (ONWEERS)BUIEN

We hebben vrij zonnig weer en het blijft vandaag droog. De middagtemperatuur ligt vanmiddag rond 22 graden, bij een matige wind uit het oosten tot noordoosten (3-4). Vannacht houden we opklaringen en de minimumtemperatuur komt uit op ongeveer 11 graden.

Na een lange periode met droogte kunnen we eindelijk neerslag verwachten en de eerste buien staan maandagmiddag op het programma. Met een matige zuidoostenwind wordt het maximaal 23 à 24 graden. Vanaf halverwege de middag staan er enkele regen- en onweersbuien op het programma.

Dan volgen enkele meest droge dagen want dinsdag tot en met donderdag lijken de buien niet voor het oosten van Groningen bestemd te zijn. Op vrijdag en zaterdag moeten we echter ook weer rekening houden met enkele regen- of onweersbuien. De maximumtemperaturen liggen de komende week tussen 23 en 26 graden.