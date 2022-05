DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Papenburg

De politie zoekt de eigenaar van een zwarte mountainbike van het merk Cube (zie foto). De fiets is op 8 mei door de politie van Papenburg in beslag genomen.

Op 27 april is op het zebrapad aan de Umländerwiek links een jonge fietsster aangereden. Zij werd over het hoofd gezien door de bestuurder van een grijze Skoda toen deze de rotonde verliet. Nadat de bestuurder haar had gevraagd of het goed ging en zij dit bevestigde is hij verder gereden. De politie is op zoek naar de fietsster. Zij was ongeveer 12 jaar, 1.60 m lang en had zwart haar tot op haar schouders. Ze droeg een rode jas en reed op een roze fiets van het Nederlands model.

Gisteren is rond vijf uur ’s middags op de parkeerplaats van een fitnessstudio aan de Bethlehem in Papenburg een zwarte Daimler aangereden. De schade bedraagt 1.500 euro. De politie is op zoek naar de veroorzaker.

Tussen zaterdag en zondag is vanaf een bouwplaats aan de Am Stadtpark in Papenburg een verreiker gestolen. De schade bedraagt 21.000 euro.

Tussen zaterdag en maandag is bij een tandartspraktijk aan de Splitting rechts in Papenburg ingebroken. Er werden diverse medische apparaten gestolen. Over de hoogte van de schade is nog niets bekend.

Weener

De politie controleerde gisteren om 15.15 uur op de Kirchhofstraße in Weener een 20 jarige automobiliste uit Westoverledingen. De vrouw gaf toe die avond er voor wiet te hebben gebruikt. Zij werd meegnomen voor bloedonderzoek en kreeg een rijverbod opgelegd. Ook een drugstest was positief bij een 30 jarige automobilist uit Weener. Hij werd om 17.00 uur op de Süderstraße aangehouden. Hij testte positief op de aanwezigheid van de stof THC. De man was niet in het bezit van een rijbewijs en moest dus ook zijn auto laten staan.

Meppen

Gistermiddag is de politie en de brandweer van Meppen uitgerukt naar een appartement aan de Esterfelder Stiege in Meppen. Daar had iemand een mes met een kunststof heft op een ingeschakelde kooktoestel laten liggen. Er raakte niemand gewond. De totale schade aan het kooktoestel en de tegels wordt op 5.000 euro geschat.