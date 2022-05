Bomvol programma tijdens 9-daags TT Festival

ASSEN – Het TT Festival heeft dit jaar 9 dagen programma, 3 TT Nachten, 7 podia en meer dan 50 artiesten! In 2019 kondigde het TT Festival al aan van drie nachten naar een negendaags festival te gaan. Dit jaar kan de organisatie daar eindelijk uitvoering aan geven. En het programma liegt er niet om. Naast vele bekende artiesten uiteraard ook de TT NightRide en een grote TT Kermis. Nieuw dit jaar zijn de culturele activiteiten.



Tijdens de TT Nachten treden meer dan vijftig artiesten op, verdeeld over zeven podia. Grote namen als Donnie, Mooi Wark, FeestDJRuud, STUK, Papa di Grazzi, Melrose, La Fuente en Outsiders treden op. Maar ook steengoede coverbands staan geprogrammeerd, waaronder Queen by QueenForever, AC/DC by ACinDC en The 4horsemen die op zaterdagavond nummers van Cuby + Blizards ten gehore zullen brengen. RADIONL neemt op de Brink weer de allerbeste Nederlandse artiesten mee. Deze namen worden binnenkort bekendgemaakt. Talent uit Drenthe zal het podium betreden op het Poppunt Drenthe Stage.



TT Kermis

Het TT Festival start zaterdag 18 juni om 12.00 uur op de TT Kermis. Tijdens een formele opening zullen de ‘Timecruisers’ het publiek vermaken. Op Vaderdag (zondag 19 juni) kan iedereen zijn of haar vader mee nemen naar de familiedag op de TT Kermis. Families kunnen bij verschillende spellen zoals Reuze Jenga, Mega Twister en Spijkerboek hangen tegen elkaar strijden. Dinsdagmiddag wordt er een prikkelvrije middag georganiseerd, waarbij de muziek iets zachter staat, de attracties minder snel draaien en de verlichting is gedimd. Minder prikkels, waardoor de kermis voor iedereen toegankelijk is. Op woensdag 22 juni kunnen kinderen zelf meelopen in een Disneyparade tijdens de Cartoons & Fairytales middag op de TT Kermis. Kinderen kunnen zich laten schminken, er lopen superhelden en prinsessen en Circus Bombari vertoont tussen de gangpaden haar kunsten.



TT Cultuur

Maandagavond 20 juni en dinsdagavond 21 juni kunnen bezoekers in de Gouverneurstuin genieten van theater. In de ‘TT Theatertuin’ kunnen bezoekers kijken en luisteren naar een theatrale vertelling over de TT. Het Abacus Theater is ook twee keer te bewonderen op het TT Festival. Op zaterdag 18 juni komen de Timecruisers. Dit zijn reusachtige fantasievoertuigen die lijken te zijn ontsnapt aan de verhalen van Jules Verne. Ze worden bestuurd door echte tijdreizigers. Op vrijdag 24 juni zullen de Wastelanders het centrum aan het eind van de middag opschudden. Dit zijn de piraten van de toekomst die leven van het afval van onze beschaving. Dat is te zien aan de voertuigen én aan de stoere rijders.



TT KidsFestival

Naast de activiteiten op de kermis, wordt er weer een speciaal TT KidsFestival georganiseerd. Op zaterdag 25 juni kunnen kinderen (t/m 12 jaar) van 12.00 – 16.00 uur op het Koopmansplein meedoen aan verschillende activiteiten.

TT Nachten en de TT NightRide

Donderdag 23 juni, vrijdag 24 juni en zaterdag 25 juni zijn de TT Nachten. Op vrijdag 24 juni begint de TT Nacht met de TT NightRide. Meer dan 1000 motoren rijden in een lange sliert door het centrum van Assen, waar ze verwelkomd worden door duizenden toeschouwers. In de middag kunnen bezoekers al genieten van muziek op het terras van de Markt en Hotel de Jonge. Na de TT NightRide start de livemuziek op 7 podia. Dance, pop, rock, Nederlandstalig of blues, het is er allemaal. Op zaterdag 25 juni kun je naast de livemuziek ’s avonds kijken naar vette Motorstunts in de Action on Wheels arena.



TT Afterparty

Zondag 26 juni vindt de Afterparty op de Markt plaats met een optreden van Dirty Boulevard. Dit is de afsluiting van TT Festival 2022.



Wijzigingen in pleinen

Het wordt dit jaar dus weer echt feest zoals het publiek gewend is. Bezoekers moeten echter wel opletten, want er zijn een paar wijzigingen in de pleinen. Mainstage is verhuisd van het Koopmansplein naar de Weiersstraat. De Action on Wheels arena is te vinden op de Jan Fabriciusstraat. En wie altijd los ging op de klanken van ClubNu, kan ook dit jaar weer genieten van Assense DJ’s, maar dan op het Koopmansplein.

Ingezonden