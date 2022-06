Grensoverschrijdende verbindingszone Brualersloot – de Lethe afgerond

BELLINGWOLDE, LETHE – De werkzaamheden voor de grensoverschrijdende verbindingszone Brualersloot de Lethe zijn afgerond. Ter gelegenheid daarvan werd vandaag een feestelijke afsluiting van de succesvolle samenwerking georganiseerd.



Tussen de natuurgebieden in Westerwolde en de Eems in Duitsland is een ecologische verbinding gerealiseerd. Beschermde diersoorten zoals de otter, ringslang en verschillende vleermuissoorten kunnen zich gemakkelijker tussen Duitsland en Nederland verplaatsen. Een flinke impuls dus voor de biodiversiteit in dit grensoverschrijdend project.

De provincie Groningen heeft, samen met andere overheden, de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de aanleg en de versterking van natuurgebieden rond de Ruiten Aa en de Westerwoldse Aa. Vanaf de Dollard tot aan Bargerveen in Drenthe ligt er nu een bijna ononderbroken lint natuur. Tot op heden was er tussen het Duitse en Nederlandse ecologische systeem geen verbinding. Het ecologisch functioneren van beide systemen werd hierdoor belemmerd. Met het aanleggen van de ecologische verbindingszone tussen Westerwolde en de Eems is er een aaneengesloten lint van watergebonden gebieden ontstaan. Behalve van noord naar zuid kunnen beschermde diersoorten zich straks ook van oost naar west verplaatsen.

Aan Nederlandse zijde zijn in het B.L. Tijdenskanaal natuurvriendelijke oevers aangelegd en in de Lethe poelen en waterloopjes. De werkzaamheden voor de Brualer Schloot aan de Duitse zijde bestonden uit het aanleggen van natuurvriendelijke oevers. De werkzaamheden zijn in oktober 2020 gestart.

Behalve dieren is het ook de bedoeling dat mensen zich vaker zullen verplaatsen over de grens. Een bestaande wandelroute kreeg een boost met nieuwe informatieborden (Duits- en Nederlandstalig). Deze borden vertellen wandelaars en fietsers meer over de geschiedenis en natuur van het gebied.

Dit project werd ondersteund door het programma INTERREG V A Deutschland-Nederland, met middelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en nationale cofinanciering door het Niedersächsisches Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung en door de Provincie Groningen. Door samenwerking tussen Nederlandse en Duitse partners vond kennisuitwisseling en kennisontwikkeling plaats, wat dient als voorbeeld voor, en toepasbaar is in andere Europese grensregio’s.

Het project werd vanmiddag feestelijk afgesloten. Na de opening en welkomstwoord door projectleider Remo Rietman van Prolander en Nikolaus Jansen, Amt für Regionale Landesentwicklung, namen: de heer Sickelmann (Landesbeauftragter für regionale Landesentwicklung), de heer Gepp ( Naturschutzbehörde Landkreis Emsland), de heer Gräßner (Landesfischereiverband Weser-Ems e.V. Präsidenten), de heer Dallinga van Waterschap Hunze en Aa’s, de heer Willerding, burgemeester van Rhede en de heer Jaap Velema, burgemeester van gemeente Westerwolde het woord.

Vervolgens werd symbolisch een verbinding gemaakt door met een lange rij van aanwezigen gezamenlijk

water over te dragen vanuit de Brualersloot naar de Lethe en vice versa. Daarna was er gelegenheid om tijdens een gezamenlijke wandeling een deel van de werkzaamheden te bekijken.

Foto’s: Jan Glazenburg