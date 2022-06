Burgemeester Klaas Sloots feliciteert echtpaar Koopman met hun 60 jarig huwelijksjubileum

VLEDDERVEEN – Vandaag viert het echtpaar hun 60 jarig huwelijksjubileum.

Vandaag is het 60 jaar geleden dat Roelof en Rika Koopman in het gemeentehuis van Stadskanaal elkaar het ja-woord gaven. Het echtpaar (85 en 82 jaar) woont in het ouderlijk huis van Rika in Vledderveen. Daar hadden ze tot 1994 een boerenbedrijf. Het echtpaar kreeg twee kinderen en vier kleinkinderen.

Burgemeester Klaas Sloot kwam het diamanten echtpaar namens de gemeente Stadskanaal de felicitaties overbrengen. Het echtpaar is erg blij met de trouwakte die de burgemeester als cadeau meebracht. Ook van Zijne Majesteit Koning Willem Alexander kregen ze de gelukwensen.

Foto’s: André Dümmer