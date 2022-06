Vanavond Muziek uit het leven van…

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 9 juni, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VEEL MEER ZON | VRIJ ZONNIG WEEKEND

De regen en de buien van gisteren zijn weg en er zijn vandaag flinke zonnige perioden met wat stapelwolken. Er is in het begin van de middag nog wel kans op een bui maar voor de rest is het droog en mooi weer. De wind is zwak tot matig uit het westen, later uit het westen tot zuidwesten. De temperatuur stijgt tot rond 19 graden en dat is ietsje lager dan gisteren.

Morgen wordt het 20 á 21 graden. Dat is dus weer wat hoger dan vandaag, maar er is iets meer bewolking en een drup regen is ’s middags ook nog wel mogelijk. Vanavond en vannacht is het overigens vrij helder en de temperatuur daalt vannacht tot rond de 9 graden.

Maar het weekend ziet er vrij zonnig uit met een matige zuidwestenwind en middagtemperaturen rond 22 graden. Na het weekend zakt de temperatuur maandag even naar 18 graden. Het blijft dan overwegend droog met mooie zonnige perioden.