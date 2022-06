Brandweer Veendam naar grote brand Groningen

GRONINGEN – Aan de Emdenweg op industrieterrein Euvelgunne in Groningen woedt sinds tien voor negen een grote brand.

In Groningen is zojuist vanwege de forse rookontwikkeling een NL Alert verzonden, vanwege een grote brand aan de Emdenweg in de stad. Volgens de brandweer staan er meerdere panden in brand. Hierbij komt veel rook vrij. Dit is in de verre omtrek te zien.

Er is opgeschaald naar zeer grote brand. Meerdere eenheden, waaronder het groot water transport, zijn/ gaan ter plaatse. Ook brandweer Veendam en de hulpverleningsgroep van Winschoten zijn gealarmeerd.

Update

Rond middernacht werd het sein brand meester gegeven. Dat betekent niet dat brand uit is. Een mobiele kraan helpt de brandweer met de nabluswerkzaamheden, daar komt nog steeds rook bij vrij. Door de enorme hoeveelheid rook die vrijkomt bij de brand, kunnen er roetdeeltjes in de omgeving belanden. De meetploegen onderzoeken de verspreiding hiervan.

Men verwacht geen uitbreiding van de brand meer. De eerste ploegen gaan terug richting kazerne.

De brand is ontstaan in het pand van een ijzerwarenwebwinkel en is overgeslagen naar een nabij gelegen gebouw. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Het pand van de ijzerwarenwebwinkel kan als verloren worden beschouwd. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.

Zodra meer bekend is wordt dit bericht aangevuld.