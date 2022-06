Kinderen ontdekken onderwaterleven tijdens slootjesdag in Blauwestad

Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 11 juni, 08.00 uur door John Havinga

VRIJ ZONNIG WEEKEND | MAANDAG WAT SPETTERBUITJES

Vandaag een vrij zonnige en droge dag. In de loop van de ochtend enkele stapelwolken, bij een maximumtemperatuur rond 20 à 21 graden en een matige wind uit het westen. Vannacht koelt het af tot rond 10 à 11 graden met weinig wind en opklaringen.

Morgen wordt het warm met 21 graden en vrij zonnig weer. Net als vandaag staat er morgen een matige wind uit het westen: windkracht 3 à 4.

Maandag draait de wind naar noordwest, met kans op enkele spetterbuitjes en temperaturen rond 17 graden. De noordwestenwind is matig. Dinsdag is een overgangs-dag met vrij zonnig weer en een zwakke tot soms matige zuidwestenwind. Het wordt dan 18 à 19 graden. Daarna krijgen we meer zon met een naar zuidoost tot oost draaiende wind; elke dag komt er bij de temperatuur wat bij en na woensdag is 25 graden mogelijk!