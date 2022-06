JO15-1 vv Westerwolde kampioen

VLAGTWEDDE – Onlangs is de JO15-1 van de vv Westerwolde kampioen geworden van de 2e Klasse poule 6.

Gezien het verloop van de competitie, speelde het team op 21 mei j.l. hun laatste (gewonnen) wedstrijd. Op dat moment stond het team 2e in de competitie, met een achterstand van 3 punten op de nummer 1 de JO15-1 van ST Gieten/Eext. In de middag van 21 mei werd het team van de vv Westerwolde positief verrast doordat de nummer 1 ST Gieten/Eext 3 punten had verspeeld, waardoor de JO15-1 van de vv Westerwolde op doelsaldo weer de koppositie overnam. Dit met een doelsaldo van +28 op de nummer 2 ST Gieten/Eext. De ST Gieten/Eext zou enkel nog kampioen kunnen worden door in de voor hun laatste 2 wedstrijden nog 28 keer te scoren of in ieder geval het doelsaldo met +28 op te hogen.

28 Mei j.l. was het onder toeziend oog van de leiding en enkele supporters van het team een mooie dag voor de JO15-1 van de vv Westerwolde. ST Gieten/Eext speelde met 0-0 gelijk tegen WVV JO15-2 waardoor de JO15-1 van de vv Westerwolde zonder zelf nog te spelen, kampioen is geworden. Uiteindelijk is het team met 5 punten voorsprong en een doelsaldo van 59 goals voor en 6 goals tegen als kampioen geëindigd.

Op zaterdag 11 juni j.l. heeft het team genoten van hun kampioenschapsfeest, met uiteraard een tour door het dorp Vlagtwedde. Tijdens de tour werd het team nog verrast met champagne (uiteraard, 0%) door drankenspeciaalzaak Bij Thijs en andere lekkernijen door shirtsponsor Jumbo Vlagtwedde! Daarnaast werd het team door de familie Haaijer verrast met vrijkaarten voor de wedstrijd vv Veelerveen – FC Groningen van woensdag 13 juli aanstaande. Dank hiervoor!



Het team wil graag alle spelers, begeleiding, ouders, supporters en de sponsoren Jumbo Vlagtwedde, Mennega Groenvoorziening, Blokker & Top1Toys Vlagtwedde en Motoport Assen bedanken voor hun bijdrage in welke vorm dan ook!

