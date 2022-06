Gemeente Oldambt zet in op meer en veelzijdiger bewegen

OLDAMBT – Dit voorjaar is de gemeente Oldambt samen met de Hanzehogeschool Groningen begonnen met sportontwikkeling rondom kinderen. Het doel is lokale aanbieders te scholen in het breed-motorisch opleiden van kinderen. Zo wil de gemeente Oldambt de beweegvaardigheid van kinderen versterken zodat zij gezond en kansrijk kunnen opgroeien én plezier houden in hun sport.

Gratis training voor alle jeugdtrainers

De gemeente Oldambt en de Hanzehogeschool van Groningen nodigen daarom alle jeugdtrainers uit voor een gratis training in het Athletic Skills Model (ASM) en breed-motorisch ontwikkelen. Uiteraard zijn bestuursleden en ander vrijwillig kader ook welkom. Voor gediplomeerde train(st)ers die deze training bijwonen zijn zelfs accreditatiepunten te verdienen.

De trainingen vinden plaats op drie momenten:

Dinsdag 21 juni ‘22 | 19.00-21.00 | SV Drieborg

Donderdag 23 juni ‘22 | 19.00-21.00 | SC Scheemda

Vrijdag 1 juli ‘22 | 19.00-21.00 | WVV

De trainingen worden bij voetbalverenigingen gehouden, maar zijn voor alle takken van sport bedoeld. Voor alle sport- en beweegaanbieders die een optimale plezierbeleving van hun kinderen tijdens het sporten nastreven is deze training van belang. De inhoud van de trainingen bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte:

19.00-20.00 uur

Het belang van variatie, kruisbestuiving en spelplezier in de sport, blessurepreventie en een theoretische onderbouwing van ASM

20.00-21.00 uur

Theorie in de praktijk brengen op het veld

Er is plek voor maximaal 24 deelnemers per training. Aanmelden kan tot en met vrijdag 17 juni. Daarvoor kan een mail gestuurd worden naar sport@gemeente-oldambt.nl. Geef daarbij per vereniging aan wie er komen, wat hun functie is bij de vereniging en wat de voorkeurslocatie is.

Bij een overschot aan aanmeldingen wordt voorrang gegeven aan deelname door trainers.

Aanleiding voor deze training

In 2020 is Tijd voor Toekomst, de verrijkte schooldag in Oldambt gestart op obs Houwingaham in Bad Nieuweschans. Inmiddels loopt het programma op een aantal basisscholen in Oldambt en ook in de rest van de provincie. De scholen werken nauw samen met lokale aanbieders die lessen kunnen verzorgen in sport en bewegen, gezondheid, cultuur, natuur, open wereldoriëntatie, wetenschap en techniek, beroepenoriëntatie en digitalisering. Zo heeft Grondverzetbedrijf van der Flier een rondleiding op het bedrijf verzorgd en kinderen de dag van hun leven bezorgd met een vaartocht met de maaiboot op het Oldambtmeer. Op het gebied van sport heeft bijvoorbeeld Sportvereniging Drieborg verschillende lessen verzorgd. Daarnaast past de training goed in het Oldambtster sportakkoord, waarin de samenwerking tussen onderwijs en sport een actiepunt is dat bijdraagt aan de ontwikkeling van zowel vitale sport- en beweegaanbieders, alsook aan een structureel sportstimuleringsprogramma voor de jeugd.

Athletic Skills Model

Doordat het programma uitbreidt, neemt de vraag naar lokale partijen toe. De gemeente en Hanzehogeschool willen allereerst op het gebied van sport inzetten op breed-motorisch bewegen. Daarvoor maken ze gebruik van het Athletic Skills Model die tien grondvormen van bewegen gebruikt. Voorbeelden zijn gooien en mikken, rennen, klimmen en klauteren én springen en landen. Door kinderen al jong vaardig te maken in alle grondvormen van bewegen kunnen ze eigenlijk alle sporten uitoefenen. Het zorgt ervoor dat ze minder blessures, meer creativiteit en meer plezier hebben in bewegen. Maar ook kunnen ze gemakkelijker switchen van sport of juist heel erg goed worden in een sport.

