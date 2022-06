Marketingorganisaties werken samen aan herkenbaar vrijetijdsaanbod

GRONINGEN – Hoe maak je het Groningse toeristische aanbod online beter vindbaar en zet je de provincie Groningen digitaal op de kaart? Marketing Groningen, provincie Groningen en de marketingorganisaties uit de regio’s gaan intensiever samenwerken om het aanbod beter te presenteren voor bezoekers en inwoners. De afspraken over die samenwerking zijn donderdag 16 juni vastgelegd in het convenant ‘Regionale Digitale Ontsluiting’.



Convenant

Het convenant werd ondertekend door de provincie Groningen, Vereniging Groninger gemeenten, Marketing Groningen en de regionale marketingorganisaties. De betrokken partijen leggen hiermee de manier van samenwerken, rollen en verantwoordelijkheden vast.



Toeristisch aanbod

De beste bezienswaardigheden, uitjes, restaurants en overnachtingen uit de provincie zijn nu gebundeld op visitgroningen.nl. De provincie is hier opgedeeld in acht toeristische regio’s: Waddenland, Westerkwartier, Westerwolde, Eemsdelta, Oldambt, Midden-Groningen, Veenkoloniën en Stad. Het uitgesproken karakter en eigen gevoel dat leeft in elke regio, komt terug in het toeristische aanbod op de webpagina. Ook heeft iedere regio in samenwerking met Marketing Groningen een magazine ontwikkeld in de huisstijl van Merk Groningen. De magazines nemen je mee op ontdekkingstocht door de regio. De magazines zijn online te bekijken op de regio pagina’s van visitgroningen.nl en verkrijgbaar bij toeristische informatiepunten, VVV’s en veel ondernemers in de regio’s.



Samenwerking

De samenwerking tussen Marketing Groningen en regionale marketingorganisaties moet toeristisch Groningen beter zichtbaar en herkenbaar maken. Daarbij is het samen uitdragen en vermarkten van het DNA van Groningen bijzonder. Bijna nergens worden zo de handen ineengeslagen om samen het verhaal en het DNA van een bestemming uit te dragen met een gedeeld verhaal van Groningen met één stem en één gezicht met behulp van de nieuwe huisstijl van Merk Groningen en het online platform visitgroningen.nl. Deze samenwerking zorgt voor een grotere bekendheid van het Groninger vrijetijdsaanbod en bereidheid van bezoekers om hier langer te blijven. En het versterkt de trots van de Groningers op hun eigen gebied. Daarnaast is het ook mogelijk om personeel en financiën efficiënter in te zetten.



Rolverdeling

Marketing Groningen richt zich op het beheer van de website, het merk Groningen en campagnes. Organisaties uit de regio leveren actuele informatie aan en zijn de verbindende schakel tussen ondernemers in het gebied. De provincie en gemeenten gaan de samenwerking monitoren en voeren periodiek overleg met de betrokken partijen.

