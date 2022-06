DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Leer

De grote oefening die voor komend weekend in Leer gepland stond is om verschillende redenen gecanceld. Het is de bedoeling dat de oefening alsnog in de herfst van dit jaar gaat plaatsvinden. Klik HIER voor onze eerdere berichtgeving over de oefening.

Meppen

Bij een aanrijding op de Borkener Straße in Meppen is gistermiddag om 13.20 uur een 15 jarige fietsster gewond geraakt. Zij werd door een nog onbekende automobiliste over het hoofd gezien toen deze rechtsaf naar de K247 reed. De aanrijding vond op het fietspad plaats. Hierbij kwam de fietsster ten val. De automobiliste is doorgereden zonder naar het meisje om te kijken. De politie verzoekt getuigen van het ongeval om contact op te nemen.

Gistermiddag werden politie en brandweer om 14.50 uur gealarmeerd voor een brand in een houten schuurtje in een tuin aan de Dammstraße in Meppen. Het vuur sloeg over naar een houten schuurtje in de tuin van de buren en het dak van de aangrenzende garage. Beide houten schuurtjes gingen bij de brand verloren. De garage raakte beschadigd. Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Er zijn geen gewonden. De schade wordt op 30.000 euro geschat.

Haren

Zaterdag is tussen 17.00 en 17.30 uur van een sportterrein aan de Am Brookdeich in Haren een elektrische scooter gestolen. De schade bedraagt 230 euro.

Woensdag is tussen 9.00 en 12.15 uur uit een Mercedes E220 de bekleding van de radiatorgrill en de elektronica daarachter (parkeersensoren, rijstrookassistent) gestolen. Op het moment van de diefstal stond de auto geparkeerd bij een bedrijf aan de An der Autobahn in Haren. De schade bedraagt ongeveer 1.500 euro.

Papenburg

In de nacht van dinsdag op woensdag is uit de Borsumer Straße in Papenburg een aanhanger met daarop een zitmaaier gestolen. De schade bedraagt 6.200 euro.

Bij een ongeval op de Moostraße in Papenburg is gisteravond om 20.15 uur een 57 jarige motorrijder gewond geraakt. Hij werd aangereden door een 18 jarige bestuurster van een Toyota die linksaf de Russellstraße in draaide. De schade wordt op 4.000 euro geschat.