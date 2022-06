Veel spullen vinden nieuwe eigenaar bij rommelmarkt CJV Excelsior

VLAGTWEDDE – Vanmiddag organiseerde de jeugdvereniging CJV Excelsior haar jaarlijkse rommelmarkt.

In 2020 was het 50 jaar geleden dat de eerste rommelmarkt van CJV Excelsior plaatsvond. Vanwege de coronamaatregelen kon dit destijds helaas niet gevierd worden. Vandaag was het dan eindelijk zover. Er waren ontzettend veel spullen opgehaald. Deze werden vanmiddag bij gebouw ’t Kruispunt in Vlagtwedde aan de man gebracht.

Vanaf 14.00 uur werden de meest exclusieve artikelen per opbod verkocht en ook aan de inwendige mens was gedacht. Om vier uur was de rommelmarkt afgelopen. Zoals u op de foto’s kunt zien waren er, ondanks de goede verkoop, nog heel veel spullen over. Een vaste bezoeker van de rommelmarkt vertelde dat er misschien wel net zoveel spullen over waren, als waar normaal gesproken aan het begin van de rommelmarkten mee werd gestart.

Foto’s: Catharina Glazenburg