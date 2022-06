Reactie van GroenLinks Westerwolde op de humanitaire crisis in Ter Apel

TER APEL, WESTERWOLDE – We zitten in een crisis, daar is inmiddels iedereen het over eens. Vandaag legt een aantal partijen uit de raad van Westerwolde een bezoek af aan de commissie Justitie en Veiligheid in Den Haag. GroenLinks Westerwolde schuift daar niet aan en dat behoeft enige uitleg.

Ook GroenLinks Westerwolde wil, net als de andere partijen in onze gemeenteraad, dat de problemen rondom de opvang van asielzoekers in Ter Apel worden opgelost! Dat had al lang moeten gebeuren als de regering in Den Haag zich daar echt mee bezig had gehouden. Helaas had men daar de afgelopen jaren vooral oog voor de korte termijn in plaats van voor duurzame oplossingen. Waar de andere partijen in de gemeenteraad echter met name wijzen op de gevolgen voor (winkels in) het dorp Ter Apel maakt GroenLinks zich veel meer zorgen om de behandeling waarmee de vluchtelingen te maken krijgen die ons land hebben weten te bereiken. Dagelijks lezen we in het nieuws onder welke mensonterende omstandigheden zij worden opgevangen door het falende beleid in Den Haag. Dáár maken wij ons druk over!

Er moeten duidelijke stappen gemaakt worden voor de opvang van vluchtelingen. Te lang horen we dat er oplossingen komen en dat er meer ruimte moet komen voor vluchtelingen in heel Nederland. Te lang horen we dat er echt iets gaat gebeuren. Te lang horen we over kortetermijnoplossingen. Eerst deze crisis oplossen, dan andere problemen aanpakken. We hebben het hier over mensen. Mensen die op zoek zijn naar veiligheid. Mensen die op de vlucht zijn en het eigen onveilige land hebben verlaten. We moeten naar een ander systeem.

Vorig jaar hebben we een oproep gedaan om meer vluchtelingen op te vangen, of om statushouders elders onder te brengen. Er werd geen gehoor gegeven aan deze oproep. Toen dit voorjaar de oorlog uitbrak in Oekraïne was er ineens wel een mogelijkheid. Werden allerlei gebouwen beschikbaar gesteld en werden mensen zelfs uitgenodigd in de veiligheid van huizen van Nederlanders. Hoezeer wij ook begaan zijn met de vluchtelingen uit Oekraïne, heeft het ons geschokt dat wij als land zo verdeeld zijn waar het gaat om vluchtelingen uit verschillende landen. Wij zien geen verschil tussen een vluchteling uit Syrië of Oekraïne.

Natuurlijk zien wij ook dat er in Nederland problemen zijn met bijvoorbeeld de huisvesting voor jongeren. We draaien ons hoofd daar niet voor weg. Ook daar moeten oplossingen voor komen. Zodat we samen verder kunnen. Samen met vluchtelingen en andere inwoners van Nederland.

Want de grond waarop je geboren wordt is niet je recht, maar je geluk. Tenzij je op grond geboren wordt waar het leven ondraaglijk is en je moet vluchten.

Samen zullen we alles delen….

Fractie GroenLinks Westerwolde