SMEERLING – Koninklijke Onderscheiding voor Marten Fokkens



Vandaag is de heer Marten Fokkens (73 jaar) uit Wedde Koninklijk onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Marten Fokkens heeft zich op bijzondere wijze als vrijwilliger voor de samenleving ingezet.

Burgemeester Jaap Velema reikt het lintje uit in Gasterij Natuurlijk Smeerling in Onstwedde.



De heer Marten Fokkens zet zich sinds 2006 belangeloos in voor de Stichting Wandelen in Westerwolde. Eerst als webmaster, sinds 2011 als lid van de werkgroep en vanaf 2012 bestuurslid van de Stichting Wandelen in Westerwolde.

Daarnaast zit de heer Marten Fokkens vanaf 2010 in de werkgroep Streekhistorie Bellingwolde.

Deze ging later over in de werkgroep Historische Vereniging Westerwolde.

Hij zat in het bestuur en ontpopte zich als een kundig en gedreven webmaster.



Marten Fokkens kreeg de onderscheiding tijdens de start van de Westerwolde Wandelweekend die voor de tiende keer werd georganiseerd.

Tekst: Gemeente Westerwolde