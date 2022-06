Koninklijke Erepenning voor tennisvereniging AMOR in Beerta

BEERTA – Vandaag reikte burgemeester Cora-Yfke Sikkema de Koninklijke Erepenning uit aan tennisvereniging AMOR in Beerta. De Erepenning werd aan de tennisvereniging toegekend vanwege het 100-jarig jubileum. De uitreiking vond plaats in de kantine van de tennisvereniging aan de Buitenlandenstraat in Beerta.



Tennisvereniging AMOR (Altijd Met Ons Racket) bestond op 8 mei 2020 honderd jaar. Als gevolg van corona moest het eeuwfeest van de club helaas worden uitgesteld. De jubilerende tennisvereniging is een bloeiende tennisclub met rond de zeventig leden en kent een rijke historie met hoogte- en dieptepunten en kampioenschappen.

Historie

Op 8 mei 1920 werd de tennisclub opgericht en begon op een tegelbaan achter hotel Buiskool. Al in 1922 had AMOR, met een ledental van rond 30, het sterkste team in de regio.

In 1924 hielp het toenmalige bestuur bij de oprichting van de nog steeds bestaande Oost Groninger Tennis Bond (OGTB). Vanaf 1926 begon AMOR, naast de wedstrijden in clubverband, ook met het organiseren van succesvolle ‘open wedstrijden’.



Vanaf 1927 ging het minder goed met de club en daalde het ledenaantal. Maar de club had veerkracht en rond 1930 begon een tweede bloeiperiode voor AMOR. Doordat steeds meer jeugd lid werd, groeide toen het aantal leden aanzienlijk.



Vanaf 1952 begon een derde bloeiperiode. In de vijftien jaren die volgden werden spelers van AMOR regelmatig kampioen. De absolute topspeler uit de historie van de club was zonder meer Nanno Kranenborg. Hij werd in 1965 jeugdkampioen van Nederland en speelde zelfs jeugdwedstrijden op het Londense Wimbledon.

Van tegelbaan naar gravelbaan

In 1963 verhuisde de vereniging naar een gravelbaan tussen de sporthal en buurthuis de Iemekörf in Beerta. In 1973 werden er twee gravelbanen in het park aan de Buitenlandenstraat aangelegd. Vier jaar later kwamen er nog twee banen bij. In 1976 en 1977 promoveerde AMOR naar respectievelijk de vierde en derde klasse. In die klassen werd AMOR in 1978 kampioen.

Clinics door Eltingh en Haarhuis

In 2014 kwamen Paul Haarhuis en Jacco Eltingh naar Oost-Groningen ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de OGTB. De twee toptennissers gaven een aantal clinics op banen in de regio waaronder op die van LTC AMOR. Een hoogtepunt van de laatste jaren voor de club.

Bloeiende, actieve club

Anno 2022 is AMOR nog steeds een bloeiende, actieve club. De voornaamste activiteiten van de vereniging bestaan uit het organiseren van en gelegenheid bieden voor tennislessen, gelegenheid bieden en stimuleren van onderlinge wedstrijden, zoals de wekelijkse toss-avond of een racketmix-toernooi. Ook worden er regelmatig gezellige dagen georganiseerd, zoals een clubdag of een open dag. De tennisclub hoopt op deze manier nog vele jaren de tennissport in Beerta mogelijk te maken voor zowel jeugd en volwassenen.

Ingezonden