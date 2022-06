Graduation Show FUTURE, 2022 Academie Minerva nog tot en met 30 juni te bezoeken

SCHEEMDA – Afgestudeerde studenten Academie Minerva presenteren hun werk in voormalige strokartonfabriek De Toekomst in Scheemda

Academie Minerva toont het werk van 160 afgestudeerde bachelor- en masterstudenten worden in een omvangrijke tentoonstelling op het terrein van de oude strokartonfabriek de Toekomst in Scheemda. Gestart op de academie als nieuwsgierige, onderzoekende studenten hebben zij zich de afgelopen jaren kunnen ontwikkelen tot kunstenaars, ontwerpers en educators. Ze zoeken naar waar het schuurt, waar onbegrip en begrijpen, mooi en lelijk, geschiedenis en actualiteit, geheimen en het ongehoorde te vinden zijn. Ze ontwikkelden zich tot professionals die anders denken, kritisch zijn, met oplossingen komen of onverwachte verbindingen kunnen maken.

Veel van de installaties zijn interactief of aanraakbaar. Schroom niet mee te doen, het geeft leuke ervaringen. De kunstenaars zijn altijd bereid hun creatieve proces toe te lichten en een praatje te maken, ze vinden geen enkele vraag gek of raar.

Het is voor het eerst dat de academie de stad verlaat voor de eindexamententoonstelling en de verbinding zoekt met de regio. De Toekomst biedt alle gelegenheid voor een levendige setting waarin studenten hun werk aan breed publiek kunnen tonen. Academie Minerva pakt uit met een diverse tentoonstelling waarin zowel de bachelors als de masters hun werk tonen en een rijk, dagelijks gevuld randprogramma vol kunst, muziek, onverwachte ontmoetingen en natuurlijk heerlijk eten en drinken.

FMI Masters

Ook het werk van masterstudenten van het Frank Mohr Institute zijn in de fabriek te zien. Met deze tentoonstelling sluiten de masters Painting, MADtech en de eerste afstudeerders van het studieprogramma interRelational Art Practices (iRAP) hun tweejarige onderzoek af door hun eindexamenwerken te presenteren aan het publiek. Naast de tentoonstelling wordt het werk van deze studenten gepresenteerd in een uitgebreide catalogus, bestaande uit beeld en teksten van de studenten zelf en de reflecties van gastschrijfster Elisabetta Cuccaro daarop. Het resultaat is een reis door een ruimte die wordt gecreëerd door een veelheid aan perspectieven en stemmen, en die nieuwe dialogen, gesprekken en misschien nieuwe toekomsten op gang brengt.

Tijdens de tentoonstelling vinden er in en rond de fabriek verschillende activiteiten plaats. Dagelijks vanaf 17.00 uur is het podium buiten gevuld met bandjes, DJ’s en performances.

Woensdag 29 juni – Movie Day

15:00 – 16:00Talk met Jorne Visser (Roemte) en Wilbert van der Kamp (Wongema)

Over de krimp in regio’s in provincie Groningen. Hoe kunnen we dat kunnen veranderen? En maken we dit gebied weer aantrekkelijk voor jongeren om hier te blijven. En wat voor invloed kan kunst en cultuur daarop hebben.16:30 – 19:00 Movie Night 18:30 – 20:00 JONNA + Hands Off + Jamila X

Donderdag 30 juni

14:00 – 17:00 Rondleidingen

In kleine groepjes wordt je door de tentoonstelling begeleid. Ook worden verschillende werken uitgelicht.

De Graduation Show 2022 is gratis te bezoeken.

De Toekomst, Scheemdermeersterweg 37, Scheemda

De fabriek ligt aan de A7, wat de tentoonstelling makkelijk bereikbaar maakt per de auto. Er is voldoende parkeergelegenheid op het terrein van de Toekomst. Kom je met de trein? In 25 minuten reis je van Groningen CS naar Scheemda. Vanaf daar rijdt er elke 10 minuten een gratis pendelbus naar fabriek de Toekomst. De shuttlebusjes worden gereden door studenten van Minerva.

Bron: Academie Minerva

Klik HIER voor meer informatie

Foto’s: Anita Meis