Herinneringscentrum Kamp Westerbork reflecteert op 77 jaar betekenis

WESTERBORK – Vanaf 8 juli 2022 is in het Herinneringscentrum Kamp Westerbork de tentoonstelling De Herinnering aan kamp Westerbork te zien. De tentoonstelling gaat over de vele betekenissen die in de afgelopen 77 jaar aan de historische plek zijn gegeven en belicht deze vanuit verschillende perspectieven met hulp van gastconservatoren. Tot en met september geven de Joodse overlevenden en nabestaanden Rozette Kats, Betty Schols-Meents, Alex Freddy Kan en Naomi Eliasar hun eigen kijk op het verleden en heden van kamp Westerbork.



Kamp Westerbork is plaats van vele betekenissen

Kamp Westerbork is de plek waaruit meer dan 100.000 Joden, Sinti en Roma worden weggevoerd naar vernietigingskampen in het Oosten. In de periode vóór het doorvoerkamp was het een afgelegen vluchtelingenkamp, maar kamp Westerbork is ook de plek waar meer dan twee decennia duizenden Molukkers ’tijdelijk’ werden ondergebracht, waar Indische Nederlanders worden ‘opgevangen’, militairen opgeleid, van collaboratie verdachte Nederlanders zijn geïnterneerd.



De tentoonstelling De Herinnering aan kamp Westerbork laat zien hoe we in de afgelopen 77 jaar met onze herinnering aan de oorlog zijn omgegaan. Een deel van publiekstentoonstelling bestaat uit interpretaties door acht gastconservatoren die om de drie maanden wisselt.



Vesting van feiten van de Holocaust

In de levens van Holocaust overlevenden en nabestaanden Rozette Kats, Betty Schols-Meents, Alex Freddy Kan en Naomi Eliasar speelt kamp Westerbork een belangrijke rol. Als herinnering aan vermoorde vaders, moeders, broertjes, (over)grootvaders, (over)grootmoeders, ooms, tantes, nichtjes en neefjes. Als spiegel van hun eigen leven waarin de oorlog soms op afstand lijkt, maar vrijwel altijd dichtbij is. Als onderwerp van onderzoek en studie en tegelijkertijd als waarschuwing voor nu en later. Voor hen is kamp Westerbork een vesting. De kluis waarin de feiten van de Holocaust geborgd en voor altijd beschikbaar, raadpleegbaar en overdraagbaar zijn.



Van Westerbork naar Sobibor

Tijdens het gastconservatorschap van de Joodse overlevenden en nabestaanden is ook de installatie a place of murder and the sky is blue van de kunstenaar Raphaela Kula uit Bielefeld te zien. De installatie gaat over de relatie tussen herdenken van het verleden en keuzes maken in het heden. Inspiratie voor de installatie vindt Raphaela onder meer in het levensverhaal van Rozette: ‘Steeds weer durft ze erover te vertellen.’

In de komende anderhalf jaar komen nog zeven andere thema’s, zoals archeologie, erfgoed, beeldende kunst en fotografie, aan bod binnen De Herinnering aan kamp Westerbork. Ook vanuit het perspectief van de Sinti, Roma en Molukse gemeenschap worden museale presentaties, lezingen en theatervoorstellingen georganiseerd.

Op de website www.kampwesterbork.nl zal het programma doorlopend worden gepresenteerd en aangevuld.

