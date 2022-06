Iets héél bijzonders in Oudeschans…..

OUDESCHANS – In het garnizoenskerkje in Oudeschans staat vanaf 6 juli een vitrine met een hele bijzondere inhoud.

Om het voor Oudeschans te behouden, schonk Grietje Wolthek haar huis (Voorstraat 20) in 1986, bij leven, aan de Stichting Vesting Oudeschans. In de schenkingsakte onroerend goed d.d. 20 december 1986 staat bij het artikel ‘Bepalingen en Bedingen’, iets opzienbarends. Het komt er op neer dat de Stichting Vesting Oudeschans op straffe van f 20.000,– nimmer enig deel van het onroerend goed mag vervreemden aan Jan Buurma of diens echtgenote en deze voorwaarde op te leggen aan de opvolgers van de stichting.

Waarom werd dit zo expliciet in de schenkingsakte opgenomen?

Grietje Wolthek overleed op 28 november 2021 in het huis waar ze 94 jaar geleden geboren werd. Na haar overlijden aanvaardde de Stichting Vesting Oudeschans het huis, uiteraard in overleg met de erfgenamen, inclusief een groot gedeelte van de inboedel. In januari 2022 werd het huis op een zo zorgvuldig en respectvol mogelijke wijze ontruimd. Bij de ontruiming werd een sigarenkistje gevonden met daarin meer dan honderd documentjes die te maken hebben met het overlijden van Grietje haar broer Nicolaas Harmannus Wolthek (Nico) en met de bepaling en het beding zoals opgenomen in de schenkingsakte.

Samen met de familie Wolthek werd een reconstructie gemaakt:

In Oudeschans woonde smid Jan Buurma (* Oudeschans, 23 november 1894, + Bellingwolde, 8 december 1964). Hij was een in de wijde omgeving zeer gevreesde NSB-er. Ten behoeve van de Arbeitseinsatz werd Nico Wolthek verraden door Jan Buurma. Nico werd, door het verraad, te werk gesteld in Wilhelmshaven.

Hij kwam doodziek terug naar het ouderlijk huis aan de Voorstraat 20 in Oudeschans. Na thuis enige tijd liefdevol te zijn verpleegd werd hij op 30 juni 1943 vervoerd naar de Barak in Groningen, waar hij op 5 augustus 1943 aan de gevolgen van tyfus overleed. Het overlijden van Nico op 22 jarige leeftijd had zo veel impact op de gehele omgeving dat de familie Wolthek ongeveer honderd condoleance-kaartjes, brieven en telegrammen ontving.

Gebaseerd op het boek ‘Haven in de mist’ van Johan Frye produceerde de Stichting Theater over de Noord de muzikale theatervoorstelling ‘Over de grens’. Het waargebeurde verhaal speelde zich, in de Tweede Wereldoorlog, af op De Bult. De voorstelling vindt op dit moment, tot 31 juli 2022, plaats in de Mellemaheerd aan de Hamdijk, tussen Booneschans en Bad Nieuweschans. Mede omdat Oudeschans zowel in het boek als in de voorstelling een rol speelt, geeft Alex Vissering vier keer een concert in het garnizoenskerkje in Oudeschans (10, 17, 24 en 31 juli van 11.30 tot 12.30 uur).

Naar aanleiding daarvan werd aan het bestuur van de Stichting Vesting Oudeschans gevraagd of het mogelijk zou zijn om in enige vorm een bijdrage te leveren. Dat is gelukt door met de meer dan honderd documentjes een vitrine in te richten. De vitrine staat van 6 tot en met 31 juli 2022 in het garnizoenskerkje. Voor en na die tijd staat de vitrine in het Vestingmuseum in Oudeschans (Molenweg 6).

U bent van harte welkom in Oudeschans om de bijzondere inhoud van de vitrine te bewonderen en u te verwonderen!

Ingezonden