Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 1 juli, 08.00 uur door John Havinga

EEN ENKEL BUITJE | WEEKEND HEEFT TWEE GEZICHTEN

Vanmiddag geregeld zon en een buitje. Na de zware onweersbuien van gisteravond, kunnen we vandaag bijkomen. Het is een stuk koeler met maximaal 20 à 21 graden. Daarnaast hebben we eerst bewolking, maar geleidelijk breekt de zon door en vanmiddag is het vrij zonnig, met een enkele bui. De wind komt uit een westelijke richting en wordt matig (3-4).

Morgen trekt er een hogedrukgebied over ons land. Het is vrijwel helder in de nacht en ochtend, met minima rond 8 tot 10 graden. Overdag is het licht bewolkt en we krijgen dus flinke zonnige perioden. Het blijft droog, met maxima rond 23 graden. De wind komt uit het zuiden tot zuidwesten en wordt matig.

De tweede helft van het weekend blijft wat koel, maar met 20 à 21 graden en mogelijk krijgen we zondag in de loop van de dag een enkele bui. Begin aankomende week zijn er ook nu en dan lichte buitjes, af en toe zon en de temperaturen liggen rond 19 à 20 graden, bij een matige wind uit het westen tot noordwesten.