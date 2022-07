Duitse boeren steken Nederlandse collega’s een hart onder de riem

BOURTANGE – Vandaag lieten Duitse boeren zien dat ze aan de kant van hun Nederlandse collega’s staan.

Vanmorgen troffen Duitse en Nederlandse boeren elkaar bij de grensovergang Bourtange. Dit was een initiatief van de Duitse boeren. Zij zochten begin deze week contact met leden van Trekker Club Westerwolde.

De eerste ontmoeting was vanmorgen rond elf uur in de berm aan de Duitse zijde van de grensovergang. De sfeer was gemoedelijk en het verkeer kon normaal de grensovergang passeren. Op dat moment waren er vanuit Bremen nog meer boeren onderweg. Zij troffen hun Duitse collega’s in de buurt van Heede en reden gezamenlijk door naar Bourtange.

Daar besloot men dat het toch wel erg druk werd met al die trekkers in de berm. Daarom werd naar een erf van een boer vlak voor de vesting verkast. Op de trekkers wapperden de Duitse en de (omgekeerde) Nederlandse vlaggen. Ook de Duitsers hadden spandoeken en borden aan hun voertuigen bevestigd, waarop zij hun ongenoegen uitten over het Nederlandse stikstofbeleid.

Rond twee uur vertrok de stoet van meer dan 70 Duitse- en 30 Nederlandse trekkers en tientallen personenauto’s richting Ter Apel.

Foto’s: Jan Glazenburg